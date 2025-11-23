DEM'den yeni anayasaya yeşil ışık

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tv100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP'nin İmralı'ya gidecek olan heyete üye vermemesiyle ilgili konuşan Bakırhan, "Burada ana muhalefet partisi de aslında bu bahsettiğimiz kaygıları giderebilecek bir rol oynayabilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten bu meselenin çözümünde çok aktif, çok ciddi bir rol oynayabilirdi. CHP, Cumhuriyet'in kurucu partisidir. Yüzyıllık meselede bir sorumlu olan bir partidir. Çözümünde de bence bir rol oynamalıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi, SEGBİS'e bir linkle bağlantı kurulmasın mı, tartışmasını çok talihsiz görüyorum. Bu CHP'nin önerisi miydi? Çok üzüldüm. Onların da gidilmeme yönlü bir kararı var. Sadece SEGBİS meselesinden bahsetmiyorum. Dolayısıyla bu durumu eleştiriyoruz. CHP'den beklentimiz büyük" diye konuştu.

Komisyonun İmralı'ya gitmesine DEM Parti'den ilk açıklama

"ANAYASA HENÜZ GÜNDEMİMİZDE YOK”

Yeni Anayasa tartışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, henüz böyle bir gündemin olmadığını ancak gündeme geldiği zaman demokratik, eşitlikçi bir anayasa tartışmasına katılabileceklerini belirtti.