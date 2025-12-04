DEM Parti'den İYİ Parti'ye Barzani yanıtı!
Eski IKYB Başkanı Mesud Barzani için DEM Parti'nin kullandığı 'ev sahibi' ifadelerine tepki gösteren İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'na yanıt Ayşegül Doğan'dan geldi. DEM Parti Sözcüsü Doğan, "Cevap vermeye değmez demek istiyorum doğrusu çok açık bir biçimde" dedi.
Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barzani'nin Şırnak'taki bir etkinliğe davet edilmesiyle ile ilgili tartışmalar tartışmalar sürüyor.
DEM Parti'nin Barzani için kullandığı 'ev sahibi' sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na yanıt geldi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Dervişoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.
DEM'DEN İYİ PARTİ'YE BARZANİ YANITI
"Hadsizliği, şımarıklığı, aymazlığı görüyor musunuz? Barzani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kentinde ev sahibiymiş. Hadi oradan" şeklinde konuşan Dervişoğlu'na Doğan şöyle yanıt verdi:
- "Cevap vermeye değmez demek istiyorum doğrusu çok açık bir biçimde. Çünkü saptırılan, çarpıtılan ne maksatla söylendiği gayet net ve açık olan, üstelik ne söylendiğini görmek isteyenlerin erişebileceği bir açıklıkta ifadelerimiz son derece açık. bir de kendilerine biraz tarih, biraz da sosyoloji okumalarını tavsiye ederim. Cevabı gerek olmadığını düşünüyorum."