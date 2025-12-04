DEM Parti'den İYİ Parti'ye Barzani yanıtı!

DEM Parti'den İYİ Parti'ye Barzani yanıtı!
Yayınlanma:
Eski IKYB Başkanı Mesud Barzani için DEM Parti'nin kullandığı 'ev sahibi' ifadelerine tepki gösteren İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'na yanıt Ayşegül Doğan'dan geldi. DEM Parti Sözcüsü Doğan, "Cevap vermeye değmez demek istiyorum doğrusu çok açık bir biçimde" dedi.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barzani'nin Şırnak'taki bir etkinliğe davet edilmesiyle ile ilgili tartışmalar tartışmalar sürüyor.

DEM Parti'nin Barzani için kullandığı 'ev sahibi' sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na yanıt geldi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Dervişoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

yeni-proje-3-001.jpg

Cumhur İttifakı'nda Barzani krizi! AKP'li vekilden "Fazla abartıldı görmezden gelin" çıkışıCumhur İttifakı'nda Barzani krizi! AKP'li vekilden "Fazla abartıldı görmezden gelin" çıkışı

DEM'DEN İYİ PARTİ'YE BARZANİ YANITI

"Hadsizliği, şımarıklığı, aymazlığı görüyor musunuz? Barzani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kentinde ev sahibiymiş. Hadi oradan" şeklinde konuşan Dervişoğlu'na Doğan şöyle yanıt verdi:

  • "Cevap vermeye değmez demek istiyorum doğrusu çok açık bir biçimde. Çünkü saptırılan, çarpıtılan ne maksatla söylendiği gayet net ve açık olan, üstelik ne söylendiğini görmek isteyenlerin erişebileceği bir açıklıkta ifadelerimiz son derece açık. bir de kendilerine biraz tarih, biraz da sosyoloji okumalarını tavsiye ederim. Cevabı gerek olmadığını düşünüyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
Siyaset
Yeniden Refah'tan süreç çıkışı: Şımarttığınız teröristler başımıza çıktı
Yeniden Refah'tan süreç çıkışı: Şımarttığınız teröristler başımıza çıktı
Süreç için AKP'den ilk somut yasal düzenleme önerisi! "PKK'lılara eve dönüş ve 5 yıl adli takip"
Süreç için AKP'den ilk somut yasal düzenleme önerisi! "PKK'lılara eve dönüş ve 5 yıl adli takip"
Yoğun bakıma alınmıştı: CHP'li Belediye Başkanı hakkında yeni açıklama
Yoğun bakıma alınmıştı: CHP'li Belediye Başkanı hakkında yeni açıklama