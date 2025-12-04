DEM Parti'den İYİ Parti'ye Barzani yanıtı!

Eski IKYB Başkanı Mesud Barzani için DEM Parti'nin kullandığı 'ev sahibi' ifadelerine tepki gösteren İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'na yanıt Ayşegül Doğan'dan geldi. DEM Parti Sözcüsü Doğan, "Cevap vermeye değmez demek istiyorum doğrusu çok açık bir biçimde" dedi.