DEM Parti'den Gürsel Tekin kararı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanması ve CHP’ye dönük siyasi müdahalelere karşı destek amacıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmeye hazırlanıyor. Ziyaretin her iki tarafın programına göre önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi planlanıyor.

MYK'DAN DESTEK KARARI ÇIKTI

DEM Parti, 8 Eylül Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) topladı. Toplantı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP’ye yönelik son yargı hamlelerini eleştirerek bu konunun MYK gündeminde olduğunu vurguladı. ANKA'nın haberine göre, toplantıda "Kayıtsız, şartsız CHP'ye yapılan müdahalelerin karşısında oldukları ve CHP'yle dayanışma içinde olacakları" görüşü öne çıktı.

Parti kurmaylarının, Gürsel Tekin’in görevlendirilmesini “açık biçimde bir kayyum ataması” olarak nitelendirdiği ifade edildi. DEM Parti, daha önce kendilerinin de benzer uygulamalara maruz kaldığını belirterek, şimdi farklı bir formatta CHP’ye benzer bir baskı yapıldığını savundu. Toplantıda, bu operasyonların "Barış sürecini sekteye uğratan bir pozisyona döndüğü" de dile getirildi.