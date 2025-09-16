DEM Parti'den Ahmet Özer ve Resul Emrah Şahan çağrısı!

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında 'kent uzlaşısı' suçlamasıyla tutuklanan ve görevinden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğuna tepki göstererek serbest bırakılmalarını istedi.

Esenyurt ve Şişli belediyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında bazı belediye meclis üyelerinin de tutuklandığını hatırlatan Beştaş, bu tutuklamaların halkın güvenini sarstığını ve demokratik bir toplum hayalinden Türkiye'yi uzaklaştırdığını belirtti.

"SEÇİME GİRMEK 'SIZMA' SAYILDI"

Meral Danış Beştaş, "Bu tutuklananlar, belediye başkanları da dahil olmak üzere, belediye meclis üyeleri de seçilmiş kimseler ama iddianame ne diyor? Bunu bir 'sızma faaliyeti' olarak değerlendiriyor yani seçime girmek ve seçilmek bir sızma faaliyeti, yani böyle bir kavramı nasıl yorumlayacağız, hakikaten çok güç. Bir de 'sözde örgütsel bir strateji' olarak nitelendiriliyor" dedi.

"KAYYUMLAR GERİ ÇEKİLSİN"

Belediye Meclis üyelerine ilişkin duruşmanın 18 Eylül'de İstanbul'da görüleceğini hatırlatan Beştaş, "Biz tüm belediye Meclis üyelerinin bir an önce serbest bırakılmasını, Resul Emrah Şahan ve Ahmet Özer'in serbest bırakılmalarını, Şişli ve Esenyurt belediyelerine atanan kayyumların geri çekilmeleri yönündeki çağrımızı Meclis'ten bir kez daha yapıyoruz" ifadesini kullandı.