DEM Parti: Mevzu CHP değil demokrasi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, kayyum uygulamalarının artık siyasi partilerin kongrelerine kadar taşındığını belirterek İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal etmesine tepki gösterdi.

Doğan, “Belediyelere atanan kayyumlarla tezahür eden antidemokratik uygulamalar artık il kongrelerine kadar ulaşmış durumda. Kayyumcu zihniyet kötücül bir zihniyettir. Kayyum yıkımdır, kötülüktür” dedi.

MAHKEME KARARINA TEPKİ

Bir siyasi partinin kongresine yönelik itirazların yalnızca Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından değerlendirilebileceğini vurgulayan Doğan, “Bir il kongresinin iptali istemiyle hukuk mahkemelerine dava açılamaz. Bu son derece net bir konudur. Buna rağmen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ni iptal edebiliyor, il başkanını görevden alabiliyor ve yerine geçici kurul atayabiliyor. Mahkeme görev ve yetkili olmadığı bir konuda karar veriyor, bunun meşru olduğuna inandırmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARIN KARŞISINDAYIZ

Doğan, meselenin yalnızca CHP değil Türkiye’nin demokrasi meselesi olduğunu belirterek, “Hangi partiye olursa olsun biz bu antidemokratik uygulamaların karşısındayız” ifadelerini kullandı.