Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ı eleştirmişti. Özdağ, altılı masayı kastederek, “CHP’nin samimi seçmenlerinin oylarına ihanet edip AK Parti’ye yöneliyorlar” açıklamasında bulundu.

"MOSSAD’DAN BRİFİNG ALIYORSUN"

Bu sözlere yanıt veren Davutoğlu, Özdağ'a sert çıktı. Davutoğlu, “Sen MOSSAD’dan brifing alarak yetişeceksin, utanmayacaksın, bana laf edeceksin öyle mi? Siyasetçi olmak, yabancı devletlerden değil, milletinden güç almaktır” dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ HODRİ MEYDAN DEDİ

Davutoğlu’nun açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren Ümit Özdağ, geçmişteki dava sürecini hatırlatarak, “Mahkeme kayıtları ortada. Davutoğlu daha önce de aynı iftirayı attı, sonra ‘kastetmedim’ diyerek geri adım attı” dedi.

"İSTERSEN 'BEBECAN’I DA GETİR"

Özdağ, “Davutoğlu, zerre kadar cesaretin varsa gel istediğin TV’de tartışalım. Korkma gel, Türk milletinin önünde konuşalım. İstersen Bebecan’ı da getir, siz ikiniz ben tek başıma!” ifadelerini kullandı.