Davutoğlu'nun 'MOSSAD' çıkışına Ümit Özdağ 'Hodri meydan' dedi: Cesaretin varsa gel

Davutoğlu'nun 'MOSSAD' çıkışına Ümit Özdağ 'Hodri meydan' dedi: Cesaretin varsa gel
Yayınlanma:
Siyasette tansiyon tavan yaptı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun “MOSSAD’dan brifing alarak yetişeceksin” sözlerine, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi. Özdağ, “Zerre kadar cesaretin varsa gel" sözleriyle Davutoğlu'na meydan okudu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ı eleştirmişti. Özdağ, altılı masayı kastederek, “CHP’nin samimi seçmenlerinin oylarına ihanet edip AK Parti’ye yöneliyorlar” açıklamasında bulundu.

"MOSSAD’DAN BRİFİNG ALIYORSUN"

Bu sözlere yanıt veren Davutoğlu, Özdağ'a sert çıktı. Davutoğlu, “Sen MOSSAD’dan brifing alarak yetişeceksin, utanmayacaksın, bana laf edeceksin öyle mi? Siyasetçi olmak, yabancı devletlerden değil, milletinden güç almaktır” dedi.

davutoglu.jpg

ÜMİT ÖZDAĞ HODRİ MEYDAN DEDİ

Davutoğlu’nun açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren Ümit Özdağ, geçmişteki dava sürecini hatırlatarak, “Mahkeme kayıtları ortada. Davutoğlu daha önce de aynı iftirayı attı, sonra ‘kastetmedim’ diyerek geri adım attı” dedi.

ozdag.jpeg

"İSTERSEN 'BEBECAN’I DA GETİR"

Özdağ, “Davutoğlu, zerre kadar cesaretin varsa gel istediğin TV’de tartışalım. Korkma gel, Türk milletinin önünde konuşalım. İstersen Bebecan’ı da getir, siz ikiniz ben tek başıma!” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Siyaset
Sezgin Tanrıkulu: Karar kesin Demirtaş tahliye edilmeli
Sezgin Tanrıkulu: Karar kesin Demirtaş tahliye edilmeli
Son Dakika | Bahçeli'den Cumhur İttifakı'nda çatlak iddiasına yanıt: Geçiniz beyler geçiniz çuvalladınız
Son Dakika | Bahçeli'den Cumhur İttifakı'nda çatlak iddiasına yanıt: Geçiniz beyler geçiniz çuvalladınız