Davutoğlu'ndan Tansu Çiller çıkışı! Komisyon'a çağrılsın

2014-2016 yılları arasında Çözüm Süreci'nde Başbakanlık yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” hakkında açıklamalarda bulundu. Komisyonun toplumun her kesimini temsil ettiğini belirten Davutoğlu, “Çok kritik bir süreç, 50 yıllık bir sorunun çözümü kolay olmuyor” dedi. Davutoğlu, komisyon kurulmadan önce de bu yapının gerekli olduğunu dile getirdiklerini söyledi.

Komisyon çalışmalarının olumlu ilerlediğini belirten Davutoğlu, ancak sürecin uzatılmaması gerektiğini söyledi:

“Bu komisyon bu sürecin zamana yayılması için bir gerekçe teşkil etmemeli... 1 Ekim’e kadar görevini tamamlayıp, 1 Ekim’den sonra süratle bu sürecin tamamlanmasını gerekli görüyoruz.”

Komisyonun terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’ı dinlemesi gerektiği yönündeki önerilere karşı çıkan Davutoğlu, “Şu anda böyle bir girişimin, sürecin doğal akışını olumsuz etkileyebileceği kanaatindeyim” dedi. Toplumun sürece desteğinin sürdüğünü, İmralı'dan gelen görüşlerin zaten iletildiğini belirtti.

Genel ya da kısmi af konularına temkinli yaklaşan Davutoğlu, “Toplumu rahatlatacak bazı düzenlemeler gerekli. Ama bu düzenlemeler de toplumsal vicdanı rahatsız etmemeli ve yeni suçları teşvik etmemeli” dedi. Davutoğlu mafya, çocuk istismarı, uyuşturucu çeteleri gibi suçlara af getirilmesine karşı çıktı.

“Siyasal içerikli ve düşünce içerikli konularda bir düzenleme söz konusu olabilir ama genel bir af yapılırken çok düşünmek lazım” diyen Davutoğlu, “Eve dönüş yasası” benzeri adımların da önemli olduğunu söyledi. Davutoğlu KHK’ler ile ilgili çifte standartların da giderilmesi gerektiğini belirtti.

Kendisinin neden komisyona çağrılmadığına dikkat çeken Davutoğlu, geçmişte süreci yürüten diğer siyasetçilerin de davet edilmemesini eleştirdi.

"90'LI YILLARDA FİİLEN BU SÜREÇLERİN İÇİNDE YER ALMIŞ..."

Davutoğlu, Abdullah Gül ve Tansu Çiller'in de komisyonda dinlenilmesi gerektiğini ifade etti:

Herhangi bir davet peşinde değilim. Kendimi gündeme getirme peşinde de değilim. Ama bu komisyon görevini ifa edecekse ayrım gözetmeksizin herkesi dinlemesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na saygım sonsuz ve hatta bunların davet edilmesini komisyon olarak biz teklif ettik Yeni Yol Partisi olarak. Ama onlar davet edilirken süreci fiilen yönetme erkinde bulunmuş Başbakanların, Cumhurbaşkanlarının davet edilmemesi komisyonun yansızlığına gölge düşürür. Sadece kendimi kastetmiyorum. 10'uncu Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, geçmişte 90'lı yıllarda fiilen bu süreçlerin içinde yer almış yaşayan başbakanlardan Tansu Çiller, herkes ön yargılı olmaksızın heybesinde ne varsa, zihninde ne varsa masaya koyması lazım. Bu bir sınavdır Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için. Bakalım komisyon bir oyalama alanı mı, gerçekten çözüme dönük bir süreç mi işletecek? Bir sınavdır. Bakalım bu ülkenin son 20-25 yılında damgasını vurmuş siyasileri arasında ayrım yapılıp, birileri çağırılıp, birileri dışlanacak mı? Bunu burada göreceğiz. Komisyona katkım her zaman... Türkiye Büyük Millet Meclisi milleti temsil eder, çağrıldığım anda ben gelirim. 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'na da aynı şekilde çok kapsamlı rapor vermiştim. Herhangi bir şahsi gündeme gelme kaygısı olmaksızın söylüyorum. Bu benim için değil Türkiye Büyük Millet Başkanlığı için bir sınavdır. Kendi eski başbakanlarına, cumhurbaşkanlarına; Sayın Abdullah Gül'ü de katıyorum gelir gelmez o kendi takdiri; saygıları varsa, tecrübelerine, bilgisine güvenleri varsa komisyona çağrılmamız lazım."

Davutoğlu, komisyona çağrılması hâlinde katkı vermeye hazır olduğunu belirterek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi milleti temsil eder, çağrıldığım anda ben gelirim” dedi. Davutoğlu 15 Temmuz Komisyonu’na da kapsamlı rapor sunduğunu hatırlattı.

Çözüm sürecinde yapılan hataları ve dış gelişmelerin etkisini hatırlatan Davutoğlu, komisyonun zamanlamaya dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Davutoğlu “Suriye, Gazze, Irak’taki gelişmeler büyük riskler barındırıyor. Türkiye bu sorunu bir an önce çözerse Suriye’yi de çözer, Irak’ı da çözer” dedi.

Davutoğlu, demokratik reformların da sürece dâhil edilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “

Demokratik özgürlükleri tartışmaktan kimsenin kaçınmaması lazım... Türkiye kapsamlı bir demokrasi, demokratikleşme, restorasyonun içine bunu yerleştirmesi lazım.”

Örgütün önceki süreçteki taahhütlerini yerine getirmediğini ve kamu düzeninde zaaf gösterildiğini belirten Davutoğlu, “Kürt vatandaşlarımızla ilgili sorunları sadece bir örgüte atfederek çözmeyi asla düşünmemek lazım” dedi. Davutoğlu “Terörsüz Türkiye” ifadesi yerine “Terörsüz bölge” kavramını kullanmayı önerdi.

Komisyonda tüm partilerin temsil edildiğini, sadece İYİ Parti'nin katılmadığını belirten Davutoğlu, “Ama İYİ Parti’yle de diyalog kurmak lazım. Türkiye’de hiç kimseyi tedirgin etmeden bu süreci yürütmek lazım” dedi.

