Cumhurbaşkanı seçilemedi: Kosova yeniden sandık başına gidiyor

Kosova Meclisi Genel Kurulu, gün boyunca yeni cumhurbaşkanını seçmek amacıyla birkaç kez toplandı. Ancak muhalefet milletvekillerinin oturumu boykot etmesi nedeniyle, ilk tur oylamanın yapılabilmesi için gereken üçte iki çoğunluk sağlanamadı.

Bu durumun ardından Genel Kurul, yerel saatle 23.00’te son kez bir araya geldi. Bu oturumda da yeterli katılım sağlanamayınca, cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirilemeden toplantı saat 00.00’da sona erdi.

"ARTIK YAPABİLECEĞİMİZ BAŞKA BİR ŞEY KALMADI"

Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu, oturumu sonlandırırken yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

Bu oturum, bu sürecin ve bu yasama döneminin sonunu işaret ediyor. Anayasa Mahkemesinin kararına göre Meclis feshedilmiş sayılıyor ve seçimler Anayasal süre içinde ilan edilecek.

Sürenin dolmasına kısa süre kala Başbakan Albin Kurti, "Artık yapabileceğimiz başka bir şeyin kalmadığı bu noktadayız." dedi.

"YENİ BİR MUHALEFETE İHTİYAÇ VAR"

Kosova'daki muhalefet partilerinin hızla düşüşte olduğunu ve her seçim sürecinde daha da gerilediklerini belirten Kurti, Kosova'nın yeni bir cumhurbaşkanına sahip olmak için yeni bir muhalefete ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Kurti, muhalefet milletvekillerinin Meclis'te bulunmamasına değinerek, "Umarım onların seçmenleri bu yokluğu kalıcı bir yokluğa dönüştürür." ifadelerini kullandı.

ÜLKE ŞİMDİ YENİ BİR SEÇİM SÜRECİNE GİRİYOR

Muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi (PDK), cumhurbaşkanı seçim süresinin dolmasının ardından sosyal medya hesaplarından bir yazılı açıklama paylaştı.

PDK'nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

Tek taraflı ve anayasal çerçevenin dışında bir sürecin dayatılması yönündeki girişimler başarısız oldu. Cumhuriyetin kurumları ve anayasal düzen korunmuş oldu. Mevcut iktidar, ardı ardına yaşanan siyasi krizlerin, kötü yönetimin, ekonomik krizlerin, vatandaşların güveninin boşa çıkarılmasının ve devlet ile vatandaşlara karşı sorumluluklardan kaçınılmasının başlıca sorumlusu olarak ortaya çıkan krizin temel sorumluluğunu taşımaktadır. Anayasa doğrultusunda ülke şimdi yeni bir seçim sürecine giriyor.

PDK, erken genel seçim tarihinin anayasal süreler içinde belirlenmesini isterken, sürecin düzenli, özgür ve demokratik şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kosova’da 9 Şubat 2025’te genel seçimler yapılmış, ardından 28 Aralık 2025’te erken seçimlere gidilmişti. Albin Kurti liderliğinde kurulan yeni hükümet ise 11 Şubat’ta Meclis’ten güvenoyu almıştı.

Kosova'daki genel seçimin kesin sonuçları açıklandı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN KRİTİK 34 GÜN

Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Meclis’in yeni cumhurbaşkanını seçememesi üzerine 6 Mart’ta parlamentoyu feshettiğini açıklamıştı. Ancak Kosova Anayasa Mahkemesi, 25 Mart’ta bu kararı geçersiz sayarak milletvekillerine yeni cumhurbaşkanını seçmeleri için 34 günlük süre tanımıştı

Mahkeme, bu süre içinde seçim gerçekleştirilemezse Meclis’in feshedileceğini ve ülkenin 45 gün içinde yeniden erken genel seçime gideceğini duyurmuştu

Öte yandan Osmani, 5 yıllık görev süresinin sona ermesiyle 4 Nisan’da cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Haxhiu’ya devretmişti. (AA)