Cumhur İttifakı'nda çatlak sesleri mi? Bahçeli'nin süreçte Erdoğan'ı işaret etmesi ne anlama geliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün iktidar medyasından Sabah'a verdiği röportaj siyaset gündeminin ortasına oturdu.

Yaptığı açıklamaların 'şifreleri' çözülmeye çalışılan Bahçeli, yıllardan beridir röportaj vermezken uzun zaman sonra ilk defa bu kadar açık ve net konuştu.

Bahçeli, İmralı Süreci'nde bilinmeyenleri anlatırken CHP'ye yönelik operasyonlarda da safını net belirledi.

Bahçeli'den siyasette deprem etkisi yaratacak röportaj! İmamoğlu'ndan Ahmet Özer'e her şeyi açık açık konuştu

Terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'a çağrı yapması nedeniyle İmralı Süreci'ni başlatan isim olarak Bahçeli, süreci başlatan asıl ismin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan olduğunu açıkladı:

"Hiçbir kaygı taşımadık, hiç böyle bir düşünceye de sahip olmadık. Atılması gereken bir adımın atılacağı inancıyla hareket ettik. Onun da temeli samimiyetle ifade etmek gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımızın Meclis açılışındaki konuşmasıdır

Bahçeli, tartışmalı İBB soruşturmasının davalarının canlı olarak yayımlanmasına bir kez daha destek verirken iddianamelerin de ekimde yazılmasını istedi.

Bahçeli'nin açıklamaları da son dönemde ortaya çıkan 'Erdoğan ile aralarında gerginlik var' iddiasına tuz biber oldu.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'a Bahçeli ve Erdoğan eksenindeki gelişmeleri değerlendiren Siyasal İletişim Danışmanı Suat Özçelebi şunları ifade etti:

“Cumhur İttifakı bileşenleri uzun zamandır hukuku kendi politik bakış açıları ve hedefleri açısından bir araç gibi görüyorlar. Kendi siyasi beklentilerine hizmet ediyorsa yargı kararları, hukuk devleti normu geçerli, değilse dış güçler dahil her türlü yanlışa hizmet eden ağır bir suçlama, eleştiri bombardımanı başlıyor. Bu tavırda ortak bir tutum içindeler. Ahmet Türk, Ahmet Özer davaları için de Bahçeli'nin sözleri bu kapsamda değerlendirilmeli”

“Bir ayrışmayı değil, belki en fazla hukuksal süreçlerin uzamasının muhalefeti, halk nazarında mağdur ettiğini, bundan siyasal kazanç elde edebileceklerini düşündüğü için bazı kişi ve davaları sık sık vurguluyor. Yoksa AKP’den temelde ayrışmıyor olsa olsa daha farklı bir söylem olarak bakılabilir. Yoksa temelde İmamoğlu da dahil bütün davalardaki suçlamaların karşısında ya da onlara yönelik eleştirel bir tutum içinde değil. Bir an önce cezalandırılmalarını istiyor.

Bahçeli burada ortak bir biçimde hareket ettiklerini en az kendisi kadar Cumhurbaşkanının da bu işin sorumlusu olduğunu söylüyor. Hatta sürekli kendisine atfedilen çözüm süreci, terörsüz Türkiye sürecinin ‘başlatıcısı’ ünvanını paylaştırdığı, ilhamın ve itici gücün Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunun altını çiziyor diyebiliriz"