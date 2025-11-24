Çiçekçilik yapan atanamayan öğretmenden yürek yakan sözler! "Buketleri bana gelecekmiş gibi hazırlıyorum"
Edirne’de yaşayan ataması yapılmayan Öğretmen Elif Sabırman, 24 Kasım Öğretmenler Günü için çiçekçilik yaptığı dükkânda meslektaşları için buketler hazırlıyor. Fen bilgisi öğretmenliği yapan Sabırman, meslekte geçirdiği yılları ve çiçekçiliğe geçiş sürecini anlattı.
Sabırman, 8 yıl boyunca özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yaptıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdi. Eşiyle birlikte açtığı dükkânda 3 yıldır çiçekçilik yapıyor. Bu yıl da öğretmenler günü için hazırladığı çiçeklere özel bir özen gösterdiğini söylüyor.
"KENDİME GELECEKMİŞ GİBİ HAZIRLIYORUM"
Çiçekleri her bir meslektaşı için aynı dikkatle seçtiğini belirten Sabırman, şu ifadeleri kullandı:
“Öğretmenlik hayatı çok güzeldi. 7-8 yıl kadar öğretmenlik geçmişim oldu. Öğrenciler ve değerli velilerimizle birlikte öğretmenlik yapmak gayet güzel ve zevkliydi. Fakat özel okul şartları, maddi koşullar insanı zorlamaktaydı. Ben de çocuk sahibi oldum, daha sonrasında böyle bir kapı açıldı önümüze… Bu sektörde devam ettik. Derslikte öğrencilerle birlikte olmak çok zevkli. Ben yapmış olduğum bu mesleği de şu anda çok seviyorum. Severek ve isteyerek yapmış olduğum bir meslek. Herkese sevdiği ve istediği meslekleri yapmasını temenni ediyorum. Fen bilgisi öğretmenliği yaptım. Bu dönem içerisinde dershane ve özel okulda görev aldım. Özel dersler verdim. Değerli öğretmenlerimize çiçek hazırlamak güzel, kendim de öğretmen olduğum için kendime gelecekmiş gibi özenle çiçek hazırlamaya gayret gösteriyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Onların da bir an önce çalışmalarının karşılığını almalarını dilerim.”
Kaynak:ANKA Haber Ajansı