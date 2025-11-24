Çiçekçilik yapan atanamayan öğretmenden yürek yakan sözler! "Buketleri bana gelecekmiş gibi hazırlıyorum"

Edirne’de yaşayan ataması yapılmayan Öğretmen Elif Sabırman, 24 Kasım Öğretmenler Günü için çiçekçilik yaptığı dükkânda meslektaşları için buketler hazırlıyor. Fen bilgisi öğretmenliği yapan Sabırman, meslekte geçirdiği yılları ve çiçekçiliğe geçiş sürecini anlattı.

Sabırman, 8 yıl boyunca özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yaptıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdi. Eşiyle birlikte açtığı dükkânda 3 yıldır çiçekçilik yapıyor. Bu yıl da öğretmenler günü için hazırladığı çiçeklere özel bir özen gösterdiğini söylüyor.

"KENDİME GELECEKMİŞ GİBİ HAZIRLIYORUM"

Çiçekleri her bir meslektaşı için aynı dikkatle seçtiğini belirten Sabırman, şu ifadeleri kullandı: