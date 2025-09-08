CHP'ye yapılan kayyum kıskacı Cem Küçük'e bile bıkkınlık verdi!

AKP'ye yakınlığı ile bilinen iktidar medyası gazetecilerinden Cem Küçük, Türkiye Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde CHP'ye yönelik davalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dava sürecini eleştiren küçük sürecin uzamasını eleştirdi. "CHP’nin kurultay davası bir an önce bitse" başlıklı yazısında CHP'ye ve İBB davalarındaki sürece değinen Küçük, "CHP’nin Ankara’daki davaları, İstanbul’daki davası bir an önce bitse artık. Çünkü gına geldi" dedi.

"15 Eylül’de Ankara’da mahkeme de kararını verse ve CHP’nin akıbetini öğrensek" diyen Küçük, "CHP 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı. CHP 6 Nisan’da da olağanüstü kurultay yaptı. İstanbul’daki mahkeme tedbir kararı aldı. Nihai karar üst mahkemeler tarafından onaylanacak. 15 Eylül’de 'mutlak geçersizlik' kararı verilirse bu kez 'Özgür Bey ve ekibi olağanüstü kurultay yapamaz mı?' konusu gündeme gelecek. Bunun da açıklığa kavuşturulması lazım... Yargı bu konuda hızlı davranmalı, çünkü gereken deliller de toplandı. Böylece CHP de önünü görsün, siyaset de. 6 Nisan’daki olağanüstü kurultay geçerli mi değil mi o da muamma. Bunların hepsinin artık bitmesi lazım" ifadelerini kullandı.