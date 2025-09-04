CHP'nin tüm il başkanları kenetlendi

CHP’nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak ortak basın açıklaması yapıldı. Ankara’daki açıklamayı CHP İl Sekreteri Durali Bozkurt okudu. Bozkurt, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına sert tepki gösterdi.

Bozkurt, “Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Mücadele'de doğdu. Herhangi bir siyasi parti olarak değil, savaş meydanlarında bizzat milletin bağımsızlık mücadelesinin ve kendi kendini yönetme iradesinin vücut bulmuş hali olarak ortaya çıktı” dedi.



CHP’nin bugün de Türkiye’nin birinci partisi olduğunu vurgulayan Bozkurt, siyasi yargı kararlarını hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“19 Mart darbesi ve devam eden siyasi yargı operasyonları, partimizi halktan ve iktidar yürüyüşünden koparmaya dönük çabalar bu gerçekliğin karşısında etkisiz ve çaresiz durumda kalmıştır.”

İstanbul İl Kongresi hakkında alınan mahkeme kararına tepki gösteren Bozkurt, “Bu kararı tanımıyoruz” diyerek şu sözleri kaydetti:

“Cumhuriyet Halk Partisi 81 il örgütü olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir. İl Başkanımız Özgür Çelik, İstanbul’daki delegelerimizin iradeleriyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz, mücadelemizden bir adım dahi geri atmıyoruz.”

CHP’nin kurucu lideri Atatürk’ün Sivas Kongresi’ni ilk kurultay ilan ettiğini hatırlatan Bozkurt, bu tarihi sorumluluğun farkında olduklarını belirtti. Siyasi yargı kararlarıyla mücadeleyi engelleme çabalarının sonuçsuz kalacağını vurgulayan Bozkurt, şöyle devam etti:

“Bugün siyasi yargı operasyonlarıyla yol arkadaşlarımızı hapse atıp partimizi mücadele edemez hale getirmek isteyenler gaflet içindedir. Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak siyasi mücadele programına devam etmektedir. Partimiz Türkiye tarihinin ayakta kalan yegane tanığıdır.”

Kuruluş Haftası kapsamında 4–9 Eylül tarihleri arasında mücadelelerinin büyütülerek sürdürüleceğini belirten Bozkurt, bu haftanın siyasal anlamının daha da pekiştiğini söyledi.

19 Mart operasyonuyla başlayan tutuklama ve soruşturmaların CHP’yi zayıflatmadığını belirten Bozkurt, “Hatırlayalım. Kurtuluş Savaşı'nı kazanan, ülkemizi bağımsızlığına kavuşturan ve Cumhuriyetimizi kuran irade Sivas'ta, henüz mücadelenin başında, milli iradeye dayanmayan herhangi bir yönetimin keyfi kararlarına milletçe baş eğilmeyeceğini söylemişti” dedi.

Bozkurt devamında şunları kaydetti:

"Aradan 106 yıl geçti. Milletimiz bugün yine başını eğmiyor, diz çökmüyor, iradesine gölge düşürmek isteyenlere yine geçit vermiyor.”



CHP’ye yönelik siyasi operasyonların, iftiraların ve kumpasların milletin kararlılığı karşısında etkisiz kaldığını belirten Bozkurt, “Cumhurbaşkanı Adayımızı, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı hapsetmek ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılığını ne de milletin iradesini zayıflatıyor” dedi.

Bozkurt, bir asrı aşkın süredir darbelere, malvarlığına el koyma girişimlerine ve siyasi saldırılara karşı partinin ayakta kaldığını hatırlattı:

“Cumhuriyet Halk Partisi, bugün de bir bütün halinde dimdik duruyor. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi, milletle birlikte büyüyor.”



Bozkurt, Türkiye’nin dört bir yanında on milyonlarca yurttaşın nasıl bir ülkede yaşamak istediğini ve nasıl bir gelecek hayal ettiğini ortaya koyduğunu belirterek, “Değişim talebi sokaklara, meydanlara sığmıyor. Kurucu iradenin temsilcisi ve taşıyıcısı olan Cumhuriyet Halk Partisi, bugün yine tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor” ifadelerini kullandı.



CHP’nin saha çalışmalarına da değinen Bozkurt, parti olarak tüm Türkiye’yi adım adım gezdiklerini söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin 81 ilinde, 973 ilçesinde, tüm mahalleleri ve köylerinde adım atılmadık yer, çalınmadık kapı bırakmıyoruz.”

İkinci yüzyılın programının halkla birlikte yazıldığını ifade eden Bozkurt, güncellenen parti programının devrimci bir vizyon sunduğunu vurguladı:

“Altı okumuzun, Atatürk devrimlerinin ve Cumhuriyet değerlerinin rehberliğinde, ülkemizi ikinci yüzyılda her alanda ayağa kaldıracak devrimci bir vizyonu birlikte oluşturuyoruz.”



Bozkurt, değişimin ve kalkınmanın zamanının geldiğini belirterek şu mesajla konuşmasını tamamladı:

“Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanıdır. Demokrasiyi inşa etme, her alanda adaleti tesis etme zamanıdır. Ülkemizi kalkındırma ve milletimizi özlemini çektiği refaha kavuşturma zamanıdır. Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşıma zamanıdır.”