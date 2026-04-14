CHP'nin Olağanüstü İl Başkanları toplantısı sona erdi: Sonuç bildirgesi her ilde eş zamanlı açıklanacak

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde Olağanüstü İl Başkanları Toplantısı düzenlendi. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık ettiği toplantıda partiye yönelik operasyonlara ilişkin partinin yol haritasını belirlemek üzere il başkanlarından görüş ve öneri aldı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un 12 Nisan Pazar günü tutuklanmasının ardından parti Genel Merkezi'nde Olağanüstü İl Başkanları Toplantısı düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği toplantıda; Özel'e, Yurt İçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin eşlik etti.

CHP Lideri Özgür Özel: Gerekirse boynumuzu vereceğiz ama bunlara boyun eğmeyeceğizCHP Lideri Özgür Özel: Gerekirse boynumuzu vereceğiz ama bunlara boyun eğmeyeceğiz

CHP'DEN OLAĞANÜSTÜ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI

Toplantıya ayrıca Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da katıldı.

Edinilen bilgiye göre Özel; yaklaşık 4 saat süren toplantıda, CHP'ye yönelik bir yılı aşkın süredir devam eden operasyonlara ilişkin partinin yol haritasını belirlemek üzere il başkanlarından görüş ve öneri aldı.

İl başkanlarını tek tek dinleyen ve notlar alan Özel, toplantı sonunda yaptığı kapanış konuşmasında bu notlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Olağanüstü İl Başkanları Toplantısı (14 Nisan 2026)

Son Dakika | Özgür Özel'den Mansur Yavaş hakkındaki soruşturma iznine ilk tepkiSon Dakika | Özgür Özel'den Mansur Yavaş hakkındaki soruşturma iznine ilk tepki

YENİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Özel, yarın saat 11.00'de ise partisinin Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) toplayacak.

Toplantıda, partiye yönelik devam eden operasyonlara ilişkin yeni yol haritasının, il başkanlarından alınan görüş ve öneriler doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.

Toplantıdan çıkan sonuç bildirgesinin, yarın tüm il başkanları tarafından eş zamanlı olarak kendi illerinde kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Siyaset
Meclis'te 'terbiyesiz' tartışması! AKP'lilere yine 'gürültü' tepkisi: Çen, çen, çen! Yeter ya!
Meclis'te 'terbiyesiz' tartışması! AKP'lilere yine 'gürültü' tepkisi: Çen, çen, çen! Yeter ya!
Serik Belediye Başkanı CHP'den istifa etti!
Serik Belediye Başkanı CHP'den istifa etti!