CHP'nin İstanbul'daki yeni adresi belli oldu

CHP'nin İstanbul'daki yeni adresi belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, CHP'nin düzenlemeye başladığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin bu çarşamba günü nerede yapılacağı belli oldu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yeni adresi belli oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin bu çarşamba Bahçelievler'de yapılacağını duyurdu.

'MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR' MİTİNGİ BU HAFTA BAHÇELİEVLER'DE

Yeni CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın bulunduğu Bahçelievler'de yapılacak mitingin saati 20.30 olarak açıklandı.

CHP Lideri Özgür Özel'in katılacağı ve Bahçelievler Haznedar Meydanı'nda yapılacak mitingi Özgür Çelik şu ifadelerle duyurdu:

"Adaletsizliğe susmuyoruz. İrademiz ve geleceğimiz için biriz, birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz."

chp-001.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Siyaset
İstanbul'da dört kritik ilçenin başsavcısı değişecek! HSK olağanüstü toplantısını yine erteledi
İstanbul'da dört kritik ilçenin başsavcısı değişecek!
Bayrampaşa Belediyesi'nde gözaltı sayısı 48'e çıktı
Bayrampaşa Belediyesi'nde gözaltı sayısı 48'e çıktı
Komisyonda bu hafta dinlenecek isimler belli oldu
Komisyonda bu hafta dinlenecek isimler belli oldu