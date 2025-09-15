CHP'nin İstanbul'daki yeni adresi belli oldu
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yeni adresi belli oldu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin bu çarşamba Bahçelievler'de yapılacağını duyurdu.
'MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR' MİTİNGİ BU HAFTA BAHÇELİEVLER'DE
Yeni CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın bulunduğu Bahçelievler'de yapılacak mitingin saati 20.30 olarak açıklandı.
CHP Lideri Özgür Özel'in katılacağı ve Bahçelievler Haznedar Meydanı'nda yapılacak mitingi Özgür Çelik şu ifadelerle duyurdu:
"Adaletsizliğe susmuyoruz. İrademiz ve geleceğimiz için biriz, birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz."