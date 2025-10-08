CHP'nin ilk yurt dışı mitinginin saati belli oldu

CHP'nin ilk yurt dışı mitinginin saati belli oldu
Yayınlanma:
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için adalet istemiyle başlatılan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin yurt dışında da düzenleneceğini açıklanmıştı. CHP Lideri Özgür Özel, Belçika'da düzenlecek mitingin yeri ve saatini duyurdu.

CHP, Cumhurbaşkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerini yurt dışında da düzenlemeye hazırlanıyor.

İstanbul'un iradesi 200 gündür tutsak: CHP'den 60'ıncı mitingİstanbul'un iradesi 200 gündür tutsak: CHP'den 60'ıncı miting

CHP'NİN YENİ ADRESİ BELÇİKA

Geçtiğimiz günlerde MYK toplantısında alınan kararla Belçika'nın Brüksel kentinde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' düzenleneceği açıklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 12 Ekim Pazar günü düzenlenecek mitingin yeri ve saatini Şişli'de gerçekleştirilen mitingte yaptığı açıklamayla duyurdu.

yeni-proje-5.jpg

ÖZGÜR ÖZEL SAATİ AÇIKLADI

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nin 61'incisini Brüksel Meydanı'nda saat 14.00'te gerçekleştirileceğini açıklayan Özel, şöyle konuştu:

"Brüksel'de 12 Ekim pazar günü saat 14.00'te Brüksel Meydanı'nda 61. eylemi Brüksel'deki, Hollanda'daki, Almanya'daki, Fransa'daki yurttaşlarımızla ve yoldaşlarımızla yapacağız. Bundan sonra elbette her çarşamba İstanbul'da, her hafta sonu Anadolu'da, icap eden her zaman dünyanın bir başka yerinde bu darbeye direneceğiz, duyuracağız, püskürteceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

