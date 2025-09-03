Son Dakika | CHP'nin 81 İl Başkanı İstanbul'a geliyor

Son dakika haberi... İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin bütün il başkanlarını İstanbul'a çağırdı.

CHP'nin 81 il başkanlarının kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ile yönetimin görevden uzaklaştırılmaları ve İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasını "ihtiyati tedbir" diyerek açıklamıştı.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıklamış ve "CHP'lilerin seçmediği hiç kimse CHP'nin binasına giremez" demişti.

GÜRSEL TEKİN'DEN 'GÖREVE BAŞLADIK' AÇIKLAMASI

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz" açıklamasını yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

