CHP'li Zeybek temel atma törenine katıldı: Laf değil mutlaka icraat yapmak gerekiyor

Trabzon'da Ortahisar Belediyesi'nin Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törene Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, eski Milletvekili Hüseyin Örs, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, önceki dönem Çağlayan Belediye Başkanı Firar Bayrak, Demokrat Parti İl Başkanı Ali Akar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BU DÖNÜŞÜM PROJESİYLE ÇAĞLAYAN HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞACAK"

Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi Koordinatörü ve Belediye Meclis Üyesi Can İhsan Bozbaş, törende yaptığı konuşmada, projenin yıllardır beklenen bir adım olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yarın burada çocuklarımızın güvenle oynadığı parklar, gencimizin, yaşlımızın bir arada huzur içinde yaşadığı binalar, sokaklar olacak. Bu dönüşüm projesiyle Çağlayanımız hak ettiği değere kavuşacak ve Trabzonumuzun en güzel yaşam alanlarından birine dönecektir. Göreve geldiğimiz gün, Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kaya, zor şartlar altında elini taşın altına koydu ve bir mahallenin kaderini değiştirecek cesareti, kararlılığı gösterdi. Biz de onun cesaretini rehber bildik, yılmadan çalıştık. İptal edilen Çağlayan imar planını yeniden düzenledik. Projemizi sıfırdan tasarladık. Hak sahiplerimizle yüzlerce toplantı gerçekleştirdik ve tamamıyla masadan el sıkışarak kalktık. Söz verdiğimiz üzere metrekareye metrekare denk gelecek şekilde hak sahiplerimizle daire ve dükkanlarına dair sözleşmelerimizi imzaladık. Taşınmazlarına karşılık bedel talep eden vatandaşlarımıza ise ödemelerini yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 12 blok, 418 daire, 44 dükkandan oluşan birinci etap projemizde 14 blok ve 66 bağımsız bölümü içeren riskli yapıların yıkımını gerçekleştirdik. Ardından 5 blok üzerinde 186 konut, 22 dükkandan oluşan yapım ihalemizi gerçekleştirdik. Her adımında emek, her adımında sabır ve inançla yolumuza devam ettik ve projemizi çok şükür bugün buralara kadar getirdik. Bugün mutluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 102 yıl önce "Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" dediği o kutlu günün yıl dönümünde Çağlayan Mahallemizde yeni bir yaşamın temelini atıyoruz. Hepimize hayırlı olsun."

"YAPI STOKLARIMIZ ÇOK ESKİ"

Ortahisar Belediye Başkanı Kaya da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun diledi.

"Türkiye'nin cennet gibi bir ülke olduğunu" belirten Kaya, şöyle kounştu:

"Türkiye bir deprem kuşağı ülkesi. Dolayısıyla bu deprem her birimizin başına gelebilir. Trabzon zemin olarak sağlam bir yerde deniyor ancak hemen yanı başımızda geçmiş yıllarda biliyorsunuz Erzincan depremi olmuştu. O depremde Trabzon inanılmaz sarsılmıştı. Yapı stoklarımız çok eski, evlerimiz çok eski. İşte bunlardan bir tanesi de Çağlayanımızdaydı. Dolayısıyla şehrimizdeki eskiyen yapı stoklarını yenilememiz ve dirençli kentler oluşturmamız lazım. Deprem burada belki olmaz, belki olacak Allah göstermesin ama yakın illerde olan depremler de şehirleri etkiliyor. O yüzden Trabzon'un bugün bana sorarsanız en önemli önceliği nedir? Bir kere şu eskiyen yapı stoklarını yenilememiz lazım. Trafik sorunumuz var, ulaşım sorunumuz var, işsizlik sorunumuz var. Bunlar da çok önemli sorunlar ama evlerimizi yenilememiz lazım. Devletin destek olması lazım. Yerel yönetimlerin elini taşın altına koyması lazım. Bugün Çağlayan'da bunu yaptık."

"BU PROJE HEPİMİZE EMANETTİR"

Kaya, kentsel dönüşümün evlerin yenilenmesinin yanı sıra önemli bir istihdam aracı olduğunu belirterek, inşaatın lokomotif bir sektör olduğunu söyledi.

Kaya, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla inşaat sektörüyle birlikte ticaret hacmi artar, iş olanakları artar. Bir sürü insan burada şimdi çalışacak, evine ekmek götürecek. Buna da vesile olmuş olacağız. Dolayısıyla çok hayırlı, güzel bir işe hep birlikte imza atmış olmanın mutluluğunu, huzurunu yaşayan bir belediye başkanı olarak karşınızdayım. Bugüne kadar hiç mahcup olmadık. İnşallah son güne kadar da Allah'ı mahcup etmeyecek ve hep birlikte çok güzel bir projeyi başarmış olacağız."

"DOĞA OLAYLARINA KARŞI DA DİRENÇLİ HALE GETİRMEMİZ GEREKİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek de yapıların artık sadece depreme değil, su baskınlarına, sellere de dayanıklı olması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Herhalde 3 ay önce gelmiştik buraya, bir yıkım töreni gerçekleştirdik. O gün henüz ihale yapılmamıştı. O zamandan bu zamana epey ilerleme sağlanmış olduğunu görüyorum. Değişmeyen tek bir şey var Türkiye'de, o gün de Ekrem İmamoğlu zindandaydı, bugün de Ekrem İmamoğlu zindanda. Onun dışında hayat hızlı bir biçimde devam ediyor. Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'dayız. Kendisini ziyaret ettim, bu törenle ilgili Trabzon'da olacağımı söyledim. Hepsine hepiniz ayrı ayrı çok çok selamlarını iletti. Ortahisar'ın geleceğini tam merkezden şekillendirecek Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projemizin temelini atıyoruz. Bizim kentsel dönüşümle ilgili temel yaklaşımımız, bütün afet risklerine karşı yapılarımızı güvenli hale getirmek, şehirlerimizi dirençli hale getirmek.

Tabii ki dün Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem Anadolu coğrafyasını, Trakya'yı, bütün bu coğrafyayı depreme karşı dirençli hale getirmemizi bize öneriyor. Ama bilmemiz gerekir ki Karadeniz de küresel iklim değişikliğiyle birlikte artık bizim yağış rejimimizde önemli değişiklikler oldu. Artık biz yazları da yağmur alıyoruz. Kışın ve sonbaharda aldığımız yağışın, ilkbaharda aldığımızın yerine, şimdi yaz aylarında da büyük yağışlar almaya başladık. O nedenle bizim şehirlerimizi sadece depreme değil, su baskınlarına, sellere, toprak kaymalarına, heyelan gibi farklı doğa olaylarına karşı da dirençli hale getirmemiz gerekir."