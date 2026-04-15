CHP'li Yavuzyılmaz'dan Bakan Uraloğlu'na 'şifreli' mesaj

CHP Zonguldak Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj gönderdi.

Yavuzyılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Uraloğlu için “şifreli bir mesajı” olduğunu belirtti.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu için şifreli bir mesajım var: 518-519”

Yavuzyılmaz, mesajın ardından konunun önemine de işaret etti. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, paylaşımında “Bunlar milli güvenlikle ilgili konular. Uyarıyorum ki, boşa düşmesin!” dedi.

Yavuzyılmaz’ın paylaşımında yer verdiği “518-519” ifadesinin neye işaret ettiği ise henüz açıklanmadı.

Düşen Libya uçağında İsrail sabotajı iddiası! CHP'li Yavuzyılmaz yeni belgeleri açıkladı

Deniz Yavuzyılmaz, geçen yıl aralık ayında Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalktıktan kısa süre sonra düşen Libya uçağına ilişkin iktidara sorula sormuştu. 10 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düşen uçağın aynı apronda İsrail jeti ile 1 saatten fazla bir süre yan yana kalmasından dolayı sabotaja uğrama ihtimalini gündeme getiren Yavuzyılmaz’a Ulaştırma Bakanı’ndan yanıt gelmişti. Bakan, düşen uçakta sabotaj izlerinin görülmediğini söylemişti.

Konunun peşine düşen Yavuzyılmaz yetkililere yeni sorular sordu. Libya uçağı ile İsrail jetinin neden aynı aprona yönlendirildiğini soran Yavuzyılmaz, "Tesadüf mü, operasyon mu?" diye sorup yetkililerden açıklama istedi. Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tezkere, Kudüs toplantısı ve İsrail jeti üçgeninde düşen Libya uçağına dair yeni belgeleri açıklıyorum.

Olayın gelişimi şu şekildedir:

22 Aralık 2025 tarihinde TBMM, Türk askerinin Libya’daki görev süresini 2 yıl uzatan tezkereyi onayladı. Aynı gün, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Haddad’ın bulunduğu askeri heyeti taşıyan 9H-DFS tescil numaralı uçak Esenboğa’ya iniş yaptı. Uçak tuhaf bir şekilde, üst düzey yabancı yetkililerin uçaklarının park ettirildiği 1 numaralı apron yerine, Esenboğa’nın en uzak köşesindeki 5 numaralı aprona yönlendirildi. Bir gün sonra, 23 Aralık 2025’te Libya askeri heyeti Türkiye’deki yetkililerle gün boyunca görüşmeler yaptı. Aynı gün İsrail Başbakanı Netanyahu; Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderleriyle Kudüs’te bir araya gelerek Doğu Akdeniz’de güvenlik alanındaki iş birliklerini derinleştirme kararı aldıklarını tüm dünyaya duyurdu. Toplantıda, "Birlikte güç yoluyla istikrarı, güç yoluyla refahı ve en önemlisi güç yoluyla barışı getireceğiz," ifadeleri kullanıldı.

Yine aynı gün, 4X-CNA tescil numaralı bir İsrail jeti Esenboğa’ya indi ve o da Libya jetinin bulunduğu 5 numaralı aprona yönlendirildi. Böylece iki düşman ülke uçağı, 1 saat 41 dakika boyunca aynı apronda bir araya getirilmiş oldu. Bu nasıl bir tesadüftür ki; İsrail, Yunanistan ve GKRY liderleri Kudüs’te toplantı yaptıkları esnada Esenboğa’ya inen şüpheli İsrail jetinin, kazadan önce uçuş yaptığı ülkeleri belgeledik.

Uçuş kayıtlarına göre bu ülkeler; İsrail (Tel Aviv), Yunanistan (Atina) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’dir (Larnaka). Yani Kudüs’te toplanan üçlü ittifak ülkeleridir.

Sonuç olarak; İsrail jeti Tel Aviv’e gitmek üzere Ankara’dan kalktıktan yarım saat sonra, Libya jeti de kalkış yapıyor. Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçak havalandıktan 15 dakika sonra ise Ankara’da düşüyor ve kurtulan olmuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanı’na ve Ulaştırma Bakanı’na soruyorum: Üst düzey yabancı devlet yetkililerini taşıyan uçaklar, ana apron olan ve VIP terminaline en yakın durumdaki 1 numaralı apronda park ettirilirken; neden Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçağı Esenboğa’nın en uzak köşesine, 5 numaralı aprona yönlendirdiniz? İki düşman ülke uçağını aynı apronda neden bir araya getirdiniz?

Eğer bu operasyonun bir parçası değilseniz, bu iki sorunun yanıtını kamuoyuyla paylaşın."