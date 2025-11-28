CHP’li Tahtasız’dan AKP'ye hodri meydan: Tüm siyasilerin mal varlığı araştırılsın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Vergi Kanunu görüşmeleri sırasında konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu toplandı: Trafik kanunu değişiyor mu?

"KİM ABDESTSİZ NAMAZ KILIYORMUŞ ORTAYA ÇIKSIN"

Mehmet Tahtasız, CHP’nin uzun süredir gündeme getirdiği "Nereden buldun?" yasası ile siyaset etiği düzenlemesinin Meclis’e getirilmesini istedi.

Tahtasız şöyle konuştu:

"Tüm siyasilerin geçmişine dönük mal varlıkları araştırılsın. Kimler siyasete başladıktan sonra yedi ceddine yetecek servet edinmiş, araştıralım. Kimler parsel parsel memleketi satmış, kimler ormanları, tarım alanlarını ranta açmış, kim yandaşına peşkeş çekmiş ortaya çıksın. Kimler oturduğu koltuk sayesinde zenginleşmiş, görelim. Bu siyasi ahlak yasasını getirelim de vatandaş da görsün kim abdestsiz namaz kılıyormuş."

"İKTİDAR HALKIN SIRTINA YENİ VERGİLER YÜKLÜYOR"

Meclis kürsüsünden iktidara ekonomik tablo üzerinden de yüklenen Tahtasız, bütçenin daha yıl bitmeden 2 trilyon 711 milyar lira açık verdiğini hatırlattı. İktidar milletvekillerine seslenen Tahtasız, halkın beklentilerini sıralayarak şöyle devam etti:

"Gelin emeklinin maaşını düzelten, çiftçinin yüzünü güldüren, esnafı ayağa kaldıran düzenlemeleri getirin; hep birlikte ‘evet’ diyelim. Atanmayan öğretmenlerin, kademeli emeklilik bekleyenlerin, staj mağdurlarının, gençlerin, kadınların sorunlarını çözecek adımlar atın."

Tahtasız, özellikle tekstil başta olmak üzere birçok fabrikanın kapandığını, işsizliğin arttığını ve vergi yükünün dayanılmaz boyuta geldiğini belirterek iktidara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu memleketin yüzde 80’ini yoksulluk sınırına, yüzde 50’sini açlık sınırına mahkûm ettiniz. Sanayici fabrikasını satıyor, çiftçi tarlasını kaybediyor, vatandaş arabasını, evini elinden çıkarmak zorunda kalıyor. Ama siz hâlâ bu halkın cebine elinizi sokmaktan vazgeçmiyorsunuz."

"HALKIN SIRTINDAN İNİN, SANDIĞI GETİRİN"

Konuşmasının sonunda erken seçim çağrısı yapan Tahtasız, iktidarın ülkeyi yönetemediğini savunarak şunları söyledi:

"Ekonomiyi bitirdiniz, bu ülkeyi yönetemediniz. Halkın sırtından inin, sandığı getirin. Bu halk sandığı görmek ve sizi ilk seçimde siyasetin tozlu raflarına göndermek istiyor."