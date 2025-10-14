TBMM Genel Kurulu toplandı: Trafik kanunu değişiyor mu?

TBMM Genel Kurulu, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu toplanamadı

CHP grubu, 3 yıl önce Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 43 işçinin fotoğrafını milletvekili sıralarına koydu.

SİREN SESİ DİNLETTİ

Genel Kurul’da gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, maden kazası ile ilgili yapacağı konuşma öncesinde telefonundan siren sesi açtı.

Bankoğlu, "Amasra maden ocağında yüzlerce madenci bu sese tanık oldu. Bu siren 43 madencimizin duyduğu son ses oldu. 43 canımızı, 43 madencimizi yerin 7 kat altındaki karanlığa gömdünüz ama o karanlık sadece yerin altında değildi, o karanlık, göz göre göre gelen bir cinayete sessiz kalan bir yönetimin içindeydi. 43 canımızı kaybettik. Sayıştay raporları, uzmanlar, odalar, hepsi uyarmıştı; 'Metan gazı değerleri tehlikeli seviyede, havalandırma yetersiz, sistem alarm veriyor' demişlerdi. Madenciler, 'Ölüm geliyor' demişti ama bu uyarılar Ankara'da koltuklarda oturanlara hiç ulaşmadı, hiçbirisi umursamadı çünkü bu ülkede, 'İşçiyi feda et ama yandaşını koru' anlayışı bir yönetim politikası haline geldi" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTİN MESAJLARINI TÜRKİYE'YE TAŞIMAK GİBİ BİR SORUMLULUĞUNUZ YOK"

Ardından Genel Kurul’da grup başkan vekillerine söz verildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan'ın Meclis başkan vekilliği ve milletvekilliği görevleri olduğunu belirterek, "Fakat geçtiğimiz hafta öğrendik ki sizin aynı zamanda mesaj taşımak gibi, ulaklık yapmak gibi de bir göreviniz varmış. İmralı'yı ziyaret ettiniz ve orada yaptığınız görüşmelerle topluma bir mesaj verdiniz. Bakın, sizin 50 bin kişinin katili, polisimizi, askerimizi, öğretmenimizi, korucumuzu şehit etmiş, insanlarımızı katletmiş bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok; yapamazsınız bunu, bu son derece yanlış" diye konuştu.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan'ın, "Sizin bu sözlerinizi reddediyorum. Hiç kimse size böyle bir hak veremez" şeklinde araya girmesine karşın sözlerini sürdüren Çömez, milletvekili olduğunu hatırlattı ve konuşmasının bölünmemesi gerektiğini belirtti.

DEM Parti sıralarından Çömez'e tepkiler gelirken Buldan, "Ben bir iş yapıyorsam eğer Türkiye'nin geleceği için yapıyorum, bu ülkenin barışı için yapıyorum" dedi. Genel Kurul’da tartışmalar yaşanırken Buldan, grup başkan vekillerini arkaya davet etti ve birleşime 15 dakika ara verdi.