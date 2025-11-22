CHP'li Şevkin'den anlamlı kampanya!

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, zeytin ağaçlarının sonsuza dek yaşaması için “Bir fidan dik, bir gelecek yeşert!” kampanyası başlattı.

Kampanyasına Narlıca Mahallesi’ndeki kadınlara zeytin fidanı dağıtarak başlayan Dr. Şevkin, yerelden ulusala sahiplenme olabilmesi açısından tüm yurttaşları kampanyaya destek vermeye çağırdı.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özgürtan Çığ, Seyhan İlçe Başkanı Berfu Salıcı Yakıt ve Seyhan İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurdagül Hasgül’le birlikte Adana Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nin kadın sakinleriyle bir araya gelen Şevkin, “Bugün başlattığımız kampanya siyasetin ve geçici tartışmaların ötesinde, insan olmanın ve doğaya saygının evrensel çağrısıdır” diye konuştu.

“70’İNDE BİLE AĞAÇ DİKİLECEĞİ BİLİNSİN”

Şevkin, “Günümüzün hızlı ve gürültülü gündemleri arasında, yaşamın temel ritmini ve toprağın sesini dinlemeyi unutabiliyoruz” diyen Şevkin, “Türkiye’deki yoğun, acı ve değişken gündem nedeniyle doğanın, ağacın bize söylediğini unuttuk. Kadına şiddetle ilgili toplantı amacıyla bir aradayız. Zeytin ağacının ölümsüz ağaç olması nedeniyle bugün her birinize zeytin fidesi armağan etmek istedim. Balkonumuzda, evimizde, sitemizde, herhangi bir yerde yaşasın. Ölen kadınlar adına olsun. Ölümsüzlük ağacı torunlarımıza miras kalsın. 70’inde bile ağaç dikileceği bilinsin. Projeyi bugün başlatıyoruz. Zeytin katliamı alabildiğine yaşanıyor. Madencilikte, imar düzenlemelerinde zeytin, ağaç tamamen yok ediliyor. Bu nedenle zeytin fidanı dağıtım projemizin bir simge olmasını diliyorum” diye konuştu.

KAMPANYAYA DESTEK ÇAĞRISI

Türkiye'nin ekolojik ve kültürel mirasının en önemli parçalarından biri olan zeytini, yurttaşların katılımıyla çoğaltmak, hem çevreye hem de toplumsal bilince büyük katkı sağlamak için kampanya başlattıklarına dikkat çeken Şevkin, “Bugün başlattığımız proje, siyasetin ve geçici tartışmaların ötesinde, insan olmanın ve doğaya saygının evrensel çağrısıdır. Zeytin, bu toprakların ortak mirası, binlerce yıllık yaşam döngüsünün ve bereketin sembolüdür. Her birey, kendi yaşam alanında, balkonunda, bahçesinde, sitesinin ortak alanında bir zeytin fidanı büyüterek bu mirasa sahip çıkmalı ve gelecek nesillere 'yaşayan bir tarih' devretmelidir. Yerelden ulusala sahiplenme olabilmesi açısından tüm halkımızı bu kampanyamıza destek vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.