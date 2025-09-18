CHP'li Murat Emir'den 'kent uzlaşısı' tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında açılan davanın duruşmasında, 1 kişi dışında tahliye kararı çıkmamasına tepki gösterdi.

Son Dakika | Özgür Özel'den kent uzlaşısı davasına tepki: Türkiye için bir utançtır!

Sosyal meyda hesabından açıklama yapan Emir şu ifadeleri kullandı:

"Beklentilere rağmen tahliye kararı verilmeyen "Kent Uzlaşısı" davası, siyasi bir intikam operasyonudur. Savcılığın iddianamesinde, Türklerle Kürtlerin belediye meclislerinde bir arada temsil edilmesini "suç" olarak göstermesi akla ve hukuka sığmaz. Bu iddianame ile yapılan yargılamada tahliye kararı çıkmaması da toplumsal barışa yönelen operasyonun parçasıdır. Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi, Ak Toroslar çetesinin toplumsal barışı sabote etme girişiminden başka bir şey değildir. Bir yandan toplumsal barıştan söz edip, diğer yandan halkın oylarıyla seçilmiş meclis üyelerini cezaevinde tutmak, açık bir kumpastır. Bu dava, Türkiye İttifakı'nı, kardeşliği ve birlikte yaşama iradesini hedef almaktadır. Demokrasi ve barıştan yana duruşumuzla, bu kumpasları mutlaka boşa çıkaracağız."