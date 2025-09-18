CHP'li Murat Emir'den 'kent uzlaşısı' tepkisi

CHP'li Murat Emir'den 'kent uzlaşısı' tepkisi
Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kent uzlaşısı soruşturması kapsamında açılan davada tutuklu bulunanların tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında açılan davanın duruşmasında, 1 kişi dışında tahliye kararı çıkmamasına tepki gösterdi.

Son Dakika | Özgür Özel'den kent uzlaşısı davasına tepki: Türkiye için bir utançtır!Son Dakika | Özgür Özel'den kent uzlaşısı davasına tepki: Türkiye için bir utançtır!

Sosyal meyda hesabından açıklama yapan Emir şu ifadeleri kullandı:

"Beklentilere rağmen tahliye kararı verilmeyen "Kent Uzlaşısı" davası, siyasi bir intikam operasyonudur. Savcılığın iddianamesinde, Türklerle Kürtlerin belediye meclislerinde bir arada temsil edilmesini "suç" olarak göstermesi akla ve hukuka sığmaz. Bu iddianame ile yapılan yargılamada tahliye kararı çıkmaması da toplumsal barışa yönelen operasyonun parçasıdır. Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi, Ak Toroslar çetesinin toplumsal barışı sabote etme girişiminden başka bir şey değildir. Bir yandan toplumsal barıştan söz edip, diğer yandan halkın oylarıyla seçilmiş meclis üyelerini cezaevinde tutmak, açık bir kumpastır. Bu dava, Türkiye İttifakı'nı, kardeşliği ve birlikte yaşama iradesini hedef almaktadır. Demokrasi ve barıştan yana duruşumuzla, bu kumpasları mutlaka boşa çıkaracağız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Siyaset
İmamoğlu'ndan öğrenci yurdu mesajı: Biz çözeriz
İmamoğlu'ndan öğrenci yurdu mesajı: Biz çözeriz
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!