CHP'li Murat Emir Abdulkadir Selvi'nin İmralı iddiasını yalanladı!

İktidar medyasının önde gelen kalemlerinden Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde komisyonun İmralı Adası'na gidişini ve CHP'nin üye vermemesini yazdı.

Selvi, yazısında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in AKP'liler Abdulhamit Gül ve Hüseyin Yayman'a, "Komisyonda niye oylama yapacağız? Oylama yaparsanız biz zor durumda kalırız. Komisyonda diğerlerini dinlerken oylama mı yaptık?" dediğini iddia etti.

CHP'li Murat Emir, Selvi'nin bu iddiasını açık ve net bir şekilde yalanladı.

GAZETECİLİĞİN ASGARİ ŞARTINI HATIRLATTI

Emir, Selvi'yi gazeteciliğin temel ilkelerini yerine getirmeye davat etti.

Emir, "Abdülkadir Selvi CHP’yi ikircikli bir parti gibi göstermeye çalıştığı bu haberini yazmadan önce objektif gazeteciliğin asgari şartı olarak bana da sormuş olsaydı gerçeği kolaylıkla öğrenebilirdi" dedi.

CHP'li Emir partisinin geri dönüş yasası tavrını açıkladı

Emir, oylamadaki tavırlarının saklama amaçları olsaydı neden toplantının açık bir şekilde yapılmasını talep etmiş olduklarını da Selvi'ye yöneltti.

CHP, komisyonun İmralı Adası'na gidiş kararının oylamasının kapalı yapılması nedenilye oylamaya katılmamıştı. Oylama 10 yıl boyunca halktan gizli tutulacak, 10 yıl sonra tutanaklar açıklanacak.

Murat Emir, X hesabından Selvi'ye şu yanıtı verdi: