CHP'li Murat Emir Abdulkadir Selvi'nin İmralı iddiasını yalanladı!

Yayınlanma:
AKP medyası yazarı Abdulkadir Selvi, İmralı Komisyonu'nda Murat Emir’in AKP’lilere “oylama yapmayın” dediğini öne sürdü. Emir bu iddiayı yalanladı, “Bana sorsaydı gerçeği öğrenirdi” diyerek Selvi’yi gazeteciliğin asgari ilkelerine davet etti.

İktidar medyasının önde gelen kalemlerinden Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde komisyonun İmralı Adası'na gidişini ve CHP'nin üye vermemesini yazdı.

Selvi, yazısında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in AKP'liler Abdulhamit Gül ve Hüseyin Yayman'a, "Komisyonda niye oylama yapacağız? Oylama yaparsanız biz zor durumda kalırız. Komisyonda diğerlerini dinlerken oylama mı yaptık?" dediğini iddia etti.

CHP'li Murat Emir, Selvi'nin bu iddiasını açık ve net bir şekilde yalanladı.

GAZETECİLİĞİN ASGARİ ŞARTINI HATIRLATTI

Emir, Selvi'yi gazeteciliğin temel ilkelerini yerine getirmeye davat etti.

Emir, "Abdülkadir Selvi CHP’yi ikircikli bir parti gibi göstermeye çalıştığı bu haberini yazmadan önce objektif gazeteciliğin asgari şartı olarak bana da sormuş olsaydı gerçeği kolaylıkla öğrenebilirdi" dedi.

CHP'li Emir partisinin geri dönüş yasası tavrını açıkladıCHP'li Emir partisinin geri dönüş yasası tavrını açıkladı

Emir, oylamadaki tavırlarının saklama amaçları olsaydı neden toplantının açık bir şekilde yapılmasını talep etmiş olduklarını da Selvi'ye yöneltti.

CHP, komisyonun İmralı Adası'na gidiş kararının oylamasının kapalı yapılması nedenilye oylamaya katılmamıştı. Oylama 10 yıl boyunca halktan gizli tutulacak, 10 yıl sonra tutanaklar açıklanacak.

Murat Emir, X hesabından Selvi'ye şu yanıtı verdi:

screenshot-2025-11-24-at-12-01-53-1-xte-murat-emir-abdulkadir-selvi-chpyi-ikircikli-bir-parti-gibi-gostermeye-calistigi-bu-haberini-yazmadan-once-objektif-gazeteciligin-asgari-sarti-olarak-bana-da-sormus-olsaydi-gercegi.png


"Abdülkadir Selvi CHP’yi ikircikli bir parti gibi göstermeye çalıştığı bu haberini yazmadan önce objektif gazeteciliğin asgari şartı olarak bana da sormuş olsaydı gerçeği kolaylıkla öğrenebilirdi.
- Ben Abdülhamit Gül ve Hüseyin Yayman’a gitmedim. Abdülhamit Bey’le bir gün sonrasını konuşmak üzere görüşme planladık. Görüşme Genel Kurul salonunun arkasında oldu, Sayın Yayman’da oradaydı ve onun da dahil olduğu bir sohbet gerçekleştirdik.
-Komisyon toplantısının basına açık mı kapalı mı olacağı veya İmralı’ya gidişle ilgili oylama yapılıp yapılmayacağı gibi konularda ne düşündüklerini sordum. Zira Fethi Yıldız mutlaka oylama gerektiğini, Abdullah Güler gerekmediğini önceden açıklamışlardı. Sayın Gül bu konularda kesin bir kararları olmadığını, toplantı öncesinde Meclis Başkanı ile bir toplantı yaparak yol haritasını netleştirebileceklerini söyledi.
-Benim oylama istemediğim ifadesi tam bir çarpıtmadır. Sadece Cumhur ittifakından farklı yaklaşımlar geldiğini, son kararlarının ne olduğunu gündeme getirdim. Kaldı ki biz tavrımızı günü saati geldiğinde açıkça ortaya koymuş bir partiyiz. Oylamadaki tavrımızı saklayacak olsak niye toplantı açık olsun diye ısrar edelim? Gerçekte verdikleri kararı halktan saklamak isteyenler başta AKP olmak üzere kapalı toplantıda ısrar edenlerdir. Bu kadar yalın bir gerçeği bile çarpıtmak nafile bir çaba olmuştur. "

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

