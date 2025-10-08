CHP'li Meclis üyesi Akın Gürlek davasından hapis cezası aldı

CHP'li Meclis üyesi Akın Gürlek davasından hapis cezası aldı
Yayınlanma:
CHP Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Üreten, kararı istinafa taşıyacağını belirtti.

CHP Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın ardından sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Üreten, “Akın Gürlek ile olan davada 11 ay 20 gün hapis cezası aldım” ifadelerini kullandı. Üreten, söz konusu paylaşımında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, daha önce aynı konuda “tehdit” ve “terörle mücadele eden kamu görevlisini hedef gösterme” suçlarından beraat ettiğini hatırlattı.

"SAVUNMA HAKKIM ENGELLENDİ"

Üreten, duruşmaya katılamayan avukatının mazeret bildirmesine rağmen mahkemenin bu talebi reddettiğini belirterek, “Mazeret reddedilerek apar topar karar verilmesini savunma hakkımın engellenmesi olarak görüyorum” dedi.

KARAR İSTİNAFA TAŞINCAK

CHP’li Üreten, verilen hapis cezasına karşı kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

