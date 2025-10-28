CHP'li Günaydın'dan Erdoğan'ın o sözlerine fabrikalı yanıt
Yayınlanma:
CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Erdoğan'ın "Türkiye 25 yıl önce toplu iğne üretemiyordu" ifadelerine Cumhuriyet döneminde kurulan fabrikalar üzerinden yanıt verdi.
CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, yaptığı bir konuşmada "Türkiye 25 yıl önce toplu iğne üretemiyordu" ifadelerini kullanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.
Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a toplu iğne yanıtı: Ak Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk
"RANTİYECİ TOPLU İĞNECİLERİN SATA SATA DÜŞÜRDÜĞÜ MEMLEKETİN KALELERİ"
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle açılan fabrikaların listesini paylaşan Günaydın, Erdoğan'a sosyal medya üzerinden verdiği tepkide şunlara yer verdi:
- "Cumhuriyet’in en zor zamanlarında yapılan fabrikalar. Her fabrika bir kaleydi.. Hayırsız mirasyedilerin, rantiyeci toplu iğnecilerin sata sata düşürdüğü memleketin kaleleri.. O kaleler yeniden inşa edilecek, bayraklar o burçlara yeniden dikilecek.. Yaşasın Cumhuriyet.."
Günaydın'ın paylaşımında fabrikalar ise şöyle sıralandı:
- Ankara Fişek Fabrikası (1924)
- Gölcük Tersanesi (1924)
- Şakir Zümre Fabrikası (1925)
- Eskişehir Hava Tamirhanesi (1925)
- Alpullu Şeker Fabrikası (1926)
- Uşak Şeker Fabrikası (1926)
- Kırıkkale Mühimmat Fabrikası (1926)
- Bünyan Dokuma Fabrikası (1927)
- Eskişehir Kiremit Fabrikası (1927)
- Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası (1928)
- Ankara Çimento Fabrikası (1928)
- Ankara Havagazı Fabrikası (1929)
- İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası (1929)
- Kayaş Kapsül Fabrikası (1930)
- Nuri Killigil Tabanca, Havan ve Mühimmat Fabrikası (1930)
- Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası (1931)
- Eskişehir Şeker Fabrikası (1934)
- Turhal Şeker Fabrikaları (1934)
- Konya Ereğli Bez Fabrikası (1934)
- Bakırköy Bez Fabrikası (1934)
- Bursa Süt Fabrikası (1934)
- İzmit Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası (1934)
- İzmit Kağıt ve Kartın Fabrikası (1934)
- Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası (1934)
- Keçiborlu Kükürt Fabrikası (1934)
- Isparta Gülyağı Fabrikası (1934)
- Ankara, Konya, Eskişehir ve Sivas Buğday Filoları (1934)
- Kayseri Bez Fabrikası (1934)
- Nazilli Basma Fabrikası (1935)
- Bursa Merinos Fabrikası (1935)
- Gemlik Suni İpek Fabrikası (1935)
- Keçiborlu Kükürt Fabrikası (1935)
- Zonguldak Taş Kömür Fabrikası (1935)
- Ankara Çubuk Barajı (1936)
- Barut, Tüfek ve Top Fabrikası (1936)
- Nuri Demirağ Uçak Fabrikası (1936)
- Malatya Sigara Fabrikası (1936)
- Bitlis Sigara Fabrikası (1936)
- Malatya Bez Fabrikası (1937)
- İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası (1934)
- Karabük Demir Çelik Fabrikası (1937)
- Divriği Demir Ocakları (1938)
- İzmir Klor Fabrikası (1938)
- Sivas Çimento Fabrikası (1938)