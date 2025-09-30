CHP'li Erdoğan'dan seçim zaferi!

CHP Karadeniz Ereğli İlçe Kongresi'nde seçimler yapıldı.

Seçimlerde 175 oy alan Zerrin Yılmaz Erdoğan, yeni CHP Karadeniz İlçe Başkanı oldu.

İlçe Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz Ereğli Örgütü’müz, Sayın Önay Alpago’dan sonra ikinci kez bir kadın ilçe başkanını göreve getirmiştir. Bu sonuç, kadınların siyasetteki kararlılığının, örgütlü mücadelenin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü ilkelerine duyulan sarsılmaz bağlılığın en somut kanıtıdır" denildi.

CHP Karadeniz Ereğli İlçe Kongresi 28 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Kongredeki seçimlerde en yakın rakibi eski Başkan Ali Kocamanoğulu’na karşı 47 oy farkla aldığı 175 oy ile Zerrin Yılmaz Erdoğan, CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanlığı’na seçildi.

Delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak ilçe başkanı seçilen Zerrin Yılmaz Erdoğan, kongrede demokrasi şöleni yaşandığını dile getirdi.

Seçimin ardından ilçe örgütünden yapılan açıklamada, "Beş adayın yarıştığı seçimde, tüm baskılara rağmen inançla mücadele eden kadrolar, delegelerin iradesiyle Zerrin Yılmaz Erdoğan’ı ilçe başkanı olarak seçmiştir" denilerek, şunlar kaydedildi:

"Herkesin hafızasında tazeliğini koruyan 2024 yerel seçimlerinde, partimizin en deneyimli isimlerinden Buket Müftüoğlu, anketlerde açık ara önde olmasına rağmen adaylıktan dışlanmış, büyük bir haksızlığa maruz bırakılmıştı. O günlerde ilçe yönetiminde 15 üyeden 6’sı çeşitli menfaatlerin cazibesine kapılarak yollarını değiştirdi. Fakat Buket Müftüoğlu ile birlikte geriye kalan 10 kişi, her türlü baskıya, disiplin sevklerine ve yıldırma çabalarına rağmen dimdik durdu. Bu on yürekli insan, hiçbir kirli ittifaka boyun eğmeden, yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerlerine sadakatle bağlanarak yoluna devam etti."

ALPAGO'DAN SONRA İKİNCİ KADIN BAŞKAN

"Bugün gelinen noktada, o on kişinin kararlılığı ve onurlu mücadelesi, Karadeniz Ereğli’ye bir kadın ilçe başkanını kazandırmıştır" denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: