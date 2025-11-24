CHP'li Çan'dan 'İmralı' vurgusu: Biz o yolculukta yokuz

CHP Samsun İlkadım İlçe Örgütü tarafından 'dayanışma gecesi' düzenlendi. Geceye CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ile partinin Samsun'daki il ve ilçe yöneticileri, sivil toplum örgütü ve sendika temsilcileri ile bazı çok sayıda yurttaş katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çan, ilk yerel seçimde İlkadım, diğer ilçeler ve Büyükşehir Belediyesi'ni partisinin kazanacağına inandığını dile getirdi. Çan, partisinin 39. Olağan Kurultayı'nın gelecek hafta yapılacağını anımsatarak, kurultayda partisini iktidara getirecek mücadelenin halkla paylaşılacağını ve parti yöneticilerinin belirleneceğini belirtti.

"ATEŞ ÇEMBERİYLE ÇEVRİLMİŞ VAZİYETTEYİZ"

Çan konuşmasında, “Partimiz son bir yıldır giderek artan bir şekilde başta Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere ilçe belediye başkanlarımız, diğer büyükşehir belediye başkanlarımız, il başkanımız, Parti Meclisi üyemizin üzerine iktidarın yardım konuları üzerinden kurulan tuzaklarla, kumpaslarla, yalan ve iftiralarla bir ateş çemberiyle çevrilmiş vaziyetteyiz.

Bunun mücadelesini biliyoruz. Bundan sonra buradaki dayanışmada gördüğüm kadarıyla yeni şekillenen bütün ilçe örgütlerimiz ve il örgütümüzün de birlik ve beraberliğiyle bu mücadeleyi bundan sonra daha önemli yerlere, daha yüksek hedeflere taşıyacağız" dedi.

“BİZ O YOLCULUKTA YOKUZ”

CHP'nin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme kapsamında İmralı Adası'na gidecek heyette yer almama kararının hatırlatan Çan, "Aldığımız karar Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı Adası'na gitmesi konusunun oylanması ve komisyondan beş kişilik bir heyetin İmralı'da bu zamana kadar 50 bin kişinin katili olarak; devlet tarafından, millet tarafından kabul edilmiş bir kişinin ziyareti söz konusuydu.

Partimiz bir yol haritası çizdi ve bu ziyarete dönük komisyonla partimizin ve milletimizin tamamının neredeyse beklentisini rahatlatan, beklentisini karşılayan bir çözüm üretti. Biz o yolculukta yokuz. Çünkü biz 1919'da İlkadım'da bu topraklara ayak basan büyük önderin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadele arkadaşlarıyız. Onun kurduğu partinin neferleriyiz. Birbirimize yaslanarak, omuz omuza, dimdik bir şekilde Cumhuriyetimizin kurulduğu felsefenin yıllar boyunca dünya durdukça devam edecek mücadelenin yolcularıyız.

Dolayısıyla bundan sonra dün akşam olduğu gibi birtakım provokasyonlar, birtakım kışkırtmalarla partimizin üzerine gelinecektir. Bundan sonraki süreçte yargı kollarıyla yapamadıklarını bundan sonra sokak hareketleriyle ya da Allah göstermesin daha büyük provokasyonlarla bizi birbirimize tekrar sokağa çekmeye çalışanlar olacaktır” ifadelerini kullandı.