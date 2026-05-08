CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Balıkesir'de bir araya geldi

CHP’li büyükşehir belediye başkanları Balıkesir’de bir araya geldi. Toplantıda operasyonlar, kayyum uygulamaları ve belediyelerin çalışma koşulları ele alınacak.

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı başladı. Toplantı, 8 Mayıs’a kadar Balıkesir’de sürecek. Toplantıya Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlık ederken programa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapıyor.

Toplantının ana gündeminde, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tutuklu belediye başkanlarının durumu yer alacak. Belediyelere yönelik operasyonlar, kayyum uygulamaları, devam eden soruşturmalar, mali ve idari baskılar da toplantıda değerlendirilecek.

Program, 7 Mayıs Perşembe günü belediye başkanlarının otelde düzenlenecek akşam yemeğinde bir araya gelmesiyle başlayacak. 8 Mayıs Cuma günü ise toplantının açılış konuşmasını CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı yapacak.

Açılışın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek belediye başkanlarına hitap edecek.

Belediye başkanları, konuşmaların ardından kendi belediyelerindeki çalışmalara ilişkin sunum yapacak. Toplantıda örnek projeler, yerel yönetim deneyimleri ve gelir artırıcı uygulamalar paylaşılacak.

Kuraklıkla mücadele, küresel ve ulusal siyasetin Türkiye’ye etkileri ile belediyelerin zorlaşan çalışma koşulları da gündemde olacak.

Basına kapalı yapılacak toplantıların ardından belediye başkanları, Balıkesir Gastronomi Festivali’nin açılışına katılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

