CHP'li Aytekin'den Bakan Şimşek'e sert eleştiri: Ali Baba ve Kırk Haramileri gitti Şimşek efendi ve bürokratları geldi

TBMM Genel Kurulu’nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerinde siyasa parti grupları görüşlerini dile getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı bütçesi TBMM'de kabul edildi

"AKP İKTİDARINDA EV GENCİ DİYE BİR TABİR ORTAYA ÇIKTI"

Üçüncü madde üzerine Yeni Yol Grubu adına konuşan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, AKP iktidarının başladığı dönemden bu yana yaşanan gelişmeleri hatırlatarak, şu eleştirilerde bulundu:

"Sadece 2025 değil, 25 yılın toplamını özetlememiz gerekirse ve insaflı davranmak gerekirse AK Partili arkadaşlar aslında büyük işlere de imza attılar; ülkemizde yollar, köprüler, hastaneler, enerji alanında, savunma sanayii alanında, hava alanları, stadyumlar yapıldı. Hayatın konforu çeyrek asır öncesine göre biraz düzeldi, ciddi bir atılım var. Ancak 25 yılın toplamına baktığımızda gerçekten büyük bir felaketle de karşı karşıya olduğumuzu belirtmek durumundayız. 2025 yılında bu ülkede evlenen şahıslardan tam 380 bin kişi boşandı, uyuşturucudan 375 bin kişi gözaltına alındı. Alkol fabrikalarının sayısının arttığı bir yana, kumarın, bahsin, sanal bahsin her çeşidinin zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Sadece 2025 yılında sahte içkiden 152 kişi öldü bu ülkede. Literatürde eşi benzeri bulunmayan bir kelime, ev genci diye bir tabir ortaya çıktı; hayattan bağını koparmış, ümidini kesmiş 5 milyon ev genci var bu ülkede. Bu ülkede cezaevleri yüzde 140 oranında dolu, 430 bin kişi cezaevlerinde. İş kazasında AK Parti iktidarları döneminde 55 bin kişi öldü. İcrada 26 milyon dosya var, tarihinde ilk defa açlık sınırının altında asgari ücretliler ve emekliler maaş alıyor. Sanki 25 yıl öncesiyle sonrasını kıyasladıklarında ülkemizi uzay çağına taşımış gibi davranıyorlar.

"AKP DÖNEMİNDE ÖZGÜRLÜKLER TAMAMEN RAFA KALKTI"

28 Şubat'ın ürünü olan birinci AK Parti dönemi, 15 Temmuz'un ürünü olan ikinci AK Parti döneminden daha ılımlıydı, hiç olmazsa kısmen özgürlük, demokratikleşme, kısmen finansal istikrar söz konusuydu ama 15 Temmuz'un ürünü olan ikinci AK Parti döneminde özgürlükler tamamen rafa kalktı. AK Partili arkadaşların üzerine alınmasına da gerek yok, zaten şu grupta birinci AK Parti döneminden kalan, AK Parti'nin kurucu kadrosunda var olan şahıs sayısı 5 kişi değil. Eğer bu yapı Milli Görüş geleneklerinin üzerine konmuş ise, mirasyedi olarak bizim tapulu malımıza gecekondu yapmışsa bunun hesabını sormak elbette bizim de hakkımızdır. Bu milleti bin yıllık inancından soğutma başarısı diyemeyeceğim, beceriksizliği bu dönemde yaşandı. İnsanlar bugün dindarlara kuşkuyla yaklaşmaya başlamış ise bunu sizin sorgulamanız gerekir. İstiklal mahkemelerinden sonra ikinci büyük felaket sizin döneminizde 15 Temmuz KHK'larıyla yaşandı. 2 milyon kişi terör soruşturmasından geçti. Devletin makamlarınca beraat ettiği, soruşturmasına gerek olmadığı söylendiği hâlde binlercesi hâlen işsiz durduğu hâlde, yargısız infazlarla da 100 binlerce insan hapishanede, 100 binlerce insan görevden atıldı.

Tarihin en faizci hükûmet dönemiyle karşı karşıyayız. 25 yıllık süreç içerisinde 600 milyar dolar bu ülkede faize para ödendi ve 2002 yılında geldiğinizde bütçe açığı neyse bugün de aynı oranlarda. Hâlen ülkenin gelirinden 2026'da ise 2 trilyon 800 milyar faize kaynak aktarılacak. Bu şu manaya geliyor: Bu ülkenin toplam geliri 5 lira, bu gelirin 1 lirasıyla faizcilere para ödeniyor ve faizcilere ödenen bu 1 lirayla borcumuzdan 1 kuruş eksilmiyor, sadece günü gelmiş borçlar öteleniyor. Tabii, AK Partili arkadaşları şu bütçe muhasebesinde öz eleştiri yapmaya, nefislerine soru sormaya, gerçek anlamda bu yaşadıklarımızı müzakere etmeye davet ediyorum. Gerçekten sosyal felaketle karşı karşıyayız."

"ALİ BABA VE KIRK HARAMİLERİ GİTTİ ŞİMŞEK EFENDİ VE BÜROKRATLARI GELDİ"

CHP Grubu adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin de bütçeye ilişkin eleştirilerini şöyle sıraladı:

"2026 bütçesiyle saniyede 945 bin 658 lira, dakikada 29 milyon 739 lira, saatte 1 milyar 784 milyon lira, günde 42 milyar 824 milyon lira, yılda 15.6 trilyon vergi toplanacak. Bu vergilerin 3.5 trilyonu gelir vergisi, 1.7 trilyonu kurumlar vergisi, 5.6 trilyonu KDV, 2.5 trilyonu ÖTV’den oluşmakta. Devlet, toplayacağı 15.6 trilyon verginin yaklaşık 10 trilyonunu doğrudan düşük gelirliden toplayacak. Tüm bunlar yetmez gibi bütçede dolaylı vergilerin oranı da yüzde 62 olmuş. Yani devlet, vatandaşına hissettirmeden toplam verginin yüzde 62’sini dar gelirliden toplayacak.

‘Faiz haram’ diyen arkadaşlar bu bütçeye tam 2.7 trilyon lira faiz ödemesi yazmışlar. Üstelik hepsini de borçlanarak yapacaklar. Bu kalem olmasa bütçe denk olacak ama bütçe denk olmaz. Çünkü o zaman faiz lobileri aç kalır, İngiltere’deki emlakçılar müşterisiz kalır. Bu bütçeyle istenen bellidir. ‘Gel vatandaş bize para ver. Bu parayı yiyeceğiz. Az biraz da hizmet edeceğiz.’ Bu düzen, harami düzenidir. Ali Baba ve Kırk Haramileri gitti, Şimşek efendi ve bürokratları geldi.

Devleti şirket gibi yönetiyorlar ama öyle bir şirket ki cirosuyla borcu eşit. Onun dışında giren her kuruş KADAŞ patronu Erdoğan ve ekibi tarafından nemalandırılıyor. Ulaştırma Bakanlığı bir ihale açtı ve lokomotif zinciri ihalesi yapmaya karar verdi. Öyle bir şartname yazdılar ki yılda 600 milyon euroluk adrese teslim ihale tasarlandı. Bunu ifşa edince ihale ellerinde patladı. Bu, Bakanlık’ta olan ‘Kara Düzen Anonim Şirketi’nin işlerinden sadece bir tanesi."