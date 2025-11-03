CHP'den Osman Kavala'ya ziyaret

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri Ceza İnfaz Kurumunda Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan Osman Kavala'yı ziyaret etti.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN SON BİLGİYİ PAYLAŞTI

Tanrıkulu ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanlığı'ndan izin alarak Kavala'yı ziyaret ettiğini söyleyen Tanrıkulu, "Silivri Cezaevindeyim. Uzun zamandır görüşememiştim Osman Kavala ile. Adalet Bakanlığından aldığım izinle kendisiyle görüştüm. Sağlığı iyi" dedi.

Osman Kavala'dan 8'inci yıl mesajı: Hukukun ve insan onurunun egemen olacağına inanıyorum

"8 YILDIR CEZAEVİNDE"

Kavala'nın 8 yıldır tutuklu olduğunu hatırlatan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "8 yıldır cezaevinde, 8 yıl bitti. Soranlara, yazanlara ve görüşlerini paylaşanlara çok teşekkür etti. Sevgilerini, selamlarını ve saygılarını iletti" ifadelerini kullandı.