CHP'den MHP'nin 'silahlı' göndermesine çok sert tepki "Siyaset 'tabanca' ile değil hukuk ile yürür"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünkü Grup Toplantısı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisine yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. MHP'liler Sinan Ateş ve Serdar Öktem cinayetlerine ilişkin yorum yapmayan Bahçeli için, "Konuşmayan bir tek sensin MHP'li" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da X hesabından Özel'in açıklamalarına 'tabanca' mecazı ile tepki gösterdi. Yalçın, " Özel, “genel başkanlık kalıbı”nınadamı değil. Dokuzluk tabanca şarjörüne düşmüş 6,35’lik saçma gibi tıngırdıyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den Yalçın'ın silah göndermeli açıklamasına sert tepki geldi.

Emir, Yalçın'ın CHP liderini 'hadsizce' hedef aldığını belirtip paylaşımında 'MHP'lilerin suçsuzluğunun ispatlandığına' yönelik ifadelerindeki büyük çelişkiyi anlattı:

"Yine okurken zorlandığımız, tek nefeste yazdığını anladığımız bir paylaşımınla Genel Başkanımızı hadsizce hedef almışsın. Ama belli ki “çelişkiyi sanat haline getirme” konusunda kimse eline su dökemiyor. Bir yandan “masumiyeti ispatlanmış insanlara alçakça suç isnadı” diyorsun, birkaç satır sonra iddianamesi bile yazılmamış belediye başkanlarımızı “hırsız” ilan ediyorsun. Senin ülküdaşını vurmakla yargılanan arkadaşların masum da halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız mı suçlu?"

"KALİBREN NAMLU ÇAPINDAN DA KÜÇÜK"

Emir, Yalçın'ın silahlı bir gönderme yapmasına hukukla yanıt verdi. "Kalibren övündüğün namludan küçük" diyen Emir şöyle konuştu:



"Bir de açıklamanda ateşli silahlara olan ilgin dikkatimi çekti. Siyaset dediğin şey “şarjör”, “tabanca”, “parmak sokmak” üzerinden değil; hukuk ve nezaket üzerinden yürür. Korkarım siyasetteki kalibren, övündüğün namlu çapından da küçük."

ÖZEL, BAHÇELİ VE YALÇIN NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısını CHP'yi hedef alarak başladı.

Bahçeli, şunları ifade etmişti:

"CHP’nin mahkeme kapılarına yüz sürmesi öncelikle kendi iç meselesidir.Ne var ki bu partiyi kasıp kavuran siyasi kriz günbegün çıta yükseltmektedir. Mahkeme kararları, YSK’nın çıkışları, karşılıklı suçlamalar bölünme aşamasına doğru kayan bir CHP tablosunu gün yüzüne çıkarmaktadır.İtirafçı CHP’lidir, iddia sahibi CHP’lidir, müşteki CHP’lidir, fail CHP’lidir. Özgür Bey’in savcı ve hâkimlerimizle uğraşması, her vahim iddiayı siyasileştirerek karalaması, meydan meydan dolaşarak zehir aşılaması suçluluk psikolojisinin yansımasıdır.İstanbul Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluğun pençesinde, eko-sistemin esareti altındadır. Yüzleşmek için özgüven, gerçekleri kabullenmek için de siyasi ahlak ve dirayet gerekmektedir.CHP’nin belediyelerde dönen gayri meşru ilişkilerin hesabını vermesi şarttır."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısı'nda Bahçeli'ye şu yanıtı vermişti:

"Bakın bütün Türkiye konuşuyor, birileri susuyor. Ankara’nın ortasında vurulan MHP’li, vurup da yargılananlar, mahkemede söylüyorlar; MHP’li. Azmettirenler MHP’li. Serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP’li. Susturanlar MHP’li. Azmettirenler MHP’li. Konuşmayan bir tek sensin MHP’li. Bir tek sensin. Hak etmediğimi duyarsam hak ettiğini duyarsın. Bu partinin evlatlarına, suçsuz evlatlarına hazımsızlıkla iftira atanların hak ettikleri sözü duymalarlarının vakti çoktan gelmişti. Bundan sonra da duyacaklar. Hodri meydan. Haydi bakalım. Bir daha duyduğum anda ‘Hırsız CHP’li, bilmem ne CHP’li’; anlatacağım kimler, hangi suç örgütleri ile birer birer ilişkili. Bu yüzden buradan sonra gösterdiğimiz sabrı, anlayışı, yaşa saygıyı, Türkiye’nin içinden geçtiği kritik süreçte üzerimize düşen, hepimizin üstüne düşen görevi, bundan dolayı duyup da duymadığımızı, sustukça sustuğumuzun sonunda geldiğiniz nokta; sağlık dilediğimiz grup toplantısında çıktığınız ilk kürsüde arkadaşlarımızın haysiyetiyle oynayan, hak etmediğimi duyuran, hak ettiğini duyacak bundan sonra"

MHP'li Semih Yalçın da iki liderin bu atışması ile ilgili bugün şunları söylemişti: