CHP'den Karaelmas Diyarı Zonguldak mitinginde hazırlıklar tamam!

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla başlattığı mitinglerin 72’ncisi Zonguldak’ta düzenlendi. Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Bşakanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle yapılan miting için son hazırlıklar tamamlandı.

Mitingin yapılacağı Maden Anıtı önü polis barikatlarıyla çevrildi. Alan, Türk bayrakları ve CHP flamalarıyla süslendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in posterlerinin yanı sıra, CHP lideri ile İmamoğlu’nun fotoğraflarının yer aldığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” ve “İmamoğlu’na Özgürlük” yazılı pankartlar dikkat çekti.

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in fotoğrafının yer aldığı “Unutmayacağız” pankartı da alanda yer aldı.

ECEVİT'İN UNUTULMAZ SÖZÜ

Zonguldaklı olan Merhum Başbakan Bülent Ecevit’in fotoğrafı eşliğinde “Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen” ve “Güçlü yurttaş güvenli gelecek, kazanan Türkiye” yazılı pankartlar asıldı.

Vatandaşların konuşmaları her yerden takip edebilmesi için alana led ekran kuruldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşma yapacağı otobüs ve basın mensupları için ayrı bir yayın otobüsü de alanda hazır bekletildi. Güvenlik ve sağlık önlemleri kapsamında ambulanslar da miting alanında konuşlandırıldı.