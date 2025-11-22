CHP'den Karaelmas Diyarı Zonguldak mitinginde hazırlıklar tamam!

Yayınlanma:
CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 72’ncisi Zonguldak’ta düzenlenecek. Alan bayrak ve pankartlarla donatıldı, Özgür Özel’in konuşması için hazırlıklar tamamlandı.

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla başlattığı mitinglerin 72’ncisi Zonguldak’ta düzenlendi. Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Bşakanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle yapılan miting için son hazırlıklar tamamlandı.

30bdfcae-2449-4923-a01b-3b762b115509-1080-00-01-03-18-still004.jpg

Mitingin yapılacağı Maden Anıtı önü polis barikatlarıyla çevrildi. Alan, Türk bayrakları ve CHP flamalarıyla süslendi.

30bdfcae-2449-4923-a01b-3b762b115509-1080-00-00-29-22-still002.jpg

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in posterlerinin yanı sıra, CHP lideri ile İmamoğlu’nun fotoğraflarının yer aldığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” ve “İmamoğlu’na Özgürlük” yazılı pankartlar dikkat çekti.

30bdfcae-2449-4923-a01b-3b762b115509-1080-00-00-34-13-still003.jpg

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in fotoğrafının yer aldığı “Unutmayacağız” pankartı da alanda yer aldı.

8537f137-8ede-409f-bc1b-d347384e8116-w.png

ECEVİT'İN UNUTULMAZ SÖZÜ

Zonguldaklı olan Merhum Başbakan Bülent Ecevit’in fotoğrafı eşliğinde “Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen” ve “Güçlü yurttaş güvenli gelecek, kazanan Türkiye” yazılı pankartlar asıldı.

Vatandaşların konuşmaları her yerden takip edebilmesi için alana led ekran kuruldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşma yapacağı otobüs ve basın mensupları için ayrı bir yayın otobüsü de alanda hazır bekletildi. Güvenlik ve sağlık önlemleri kapsamında ambulanslar da miting alanında konuşlandırıldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Siyaset
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Tunceli Belediyesi’ne kayyum birinci yılında protesto edildi
Tunceli Belediyesi’ne kayyum birinci yılında protesto edildi
Yolsuzluk bulamayınca: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde "çorba dağıtımı" dahi soruşturma konusu yapıldı
Yolsuzluk bulamayınca: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde "çorba dağıtımı" dahi soruşturma konusu yapıldı