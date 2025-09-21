CHP'de delege tedbirli Olağanüstü Kurultay günü

CHP 24 Ekim'de 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması öncesinde bugün olağanüstü kurultay düzenleyecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun yol vermesiyle önünde hiçbir engel kalmayan kurultay saat 10.00'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

CHP Lideri Özgür Özel'in tek aday olduğu kurultayda bin 127 delege sandığa gidecek.

İSTANBUL DELEGELERİ OY KULLANMAYACAK

"Darbeye ve kayyuma hayır" sloganıyla düzenlenecek 22'inci Olağanüstü Kurultay'da “yeni bir şaibe iddiasının gündeme gelmemesi için” İstanbul il delegeleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri oy kullanmayacak.

ÖZGÜR ÖZEL TEK ADAY

Kurultayda genel başkanlık için tek aday Özgür Özel olacak. Parti Meclisi ve YDK üyelerinin seçimi için ise delegelerin yazılı önerisi üzerine çarşaf değil blok liste uygulamasının tercih edilmesi bekleniyor. Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor.

KONGRE TAKVİMİ İŞLEYECEK

CHP’de, 22. Olağanüstü Kurultay’ın ardından kongre takvimi işlemeye devam edecek. Kasımda toplanması planlanan 39’uncu Olağan Kurultay’da, tekrar genel başkan, PM ve YDK üyelerinin seçimine gidilecek, hazırlığı süren yeni parti programı da delegelerin onayına sunulacak.

Ardından genel başkan ile PM ve YDK’nin asıl ve yedek üyeleri seçilecek.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Güven oylamasının tamamlanmasının ardından genel başkanlık ve Parti Meclisi üyelikleri için sandık başına gidilecek. Özel, tek aday olacağı seçimlerde blok liste yöntemini kullanacak.

Bu kapsamda Özel’in, 21’inci Olağanüstü Kurultay’da belirlenen A Takımı korunacak.

CHP, olağanüstü kurultayın ardından yoluna devam edecek. Disiplin süreçlerinin de işletilmeye devam edildiği CHP’de, 26 Eylül’de gerçekleştirilecek Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ın disiplin dosyaları ele alınacak.

Tekin ile Yarkadaş’ın olası ihraçları, “Partide üstlendiği göreve aykırı hareket etmek” suçunu düzenleyen CHP Tüzüğü’nün 68/1 maddesine dayandırılacak.

KILIÇDAROĞLU KURULTAY'A KATILMAYACAK

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay öncesinde cumartesi günü eski genel başkanlar Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Edinilen bilgiye göre Özel, eski genel başkanları kurultaya davet etti.

Karayalçın ve Çetin'in kurultaya katılması beklendirken Kılıçdaoğlu'nun katılması beklendmiyor.