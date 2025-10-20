CHP Trabzon İl Başkanlığı'na Mustafa Bak seçildi

CHP Trabzon İl Başkanlığı’nda Mustafa Bak güven tazeledi. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen partinin 39. Olağan İl Kongresi’nde, 344 delegenin katıldığı seçimde mevcut başkan Bak, 298 oyla yeniden il başkanlığına seçildi. Kongrenin divan başkanlığını CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan üstlendi.

HORON SÖZÜ VERDİ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, kongrede yaptığı konuşmada, "Ekrem Başkan'ın cezaevinden çıktığı gün Silivri'nin önünde düz horonu oynayacağım. Cumhurbaşkanı seçildiği günde Ankara'da Çankaya Köşkü'nün etrafında o düz horonu oynayacağım söz veriyorum size. Bir şair diyor ki 'yayan yürümeynen menzil alınmaz. Menzil almak için keskin at ister.' Bir diğeri de diyor ki 'bir süvarinin kalbi bindiği atın kalbinden daha hızlı atmıyorsa o at menzile varamaz.' İşte çok şükür bizim menzil almak için keskin atlarımız da var. İşte bizim o keskin atından kalbi daha hızlı atan süvarilerimiz de var. İşte genel başkanımız Özgür Özel, işte Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu. Biz bu süvarilerle, biz bu keskin atlarla, biz bu inanmış örgütlerle ülkenin her ücra köşesine gireceğiz. Siyaset bir bilimdir, rakamdır, hesaptır. Ama siyaset akıldır, duygudur, vicdandır. Bugün iktidar sahipleri kendilerine göre bir hesap yaptılar. Bugün iktidar sahipleri kendilerine göre bir çetele tuttular. Ancak onların yaptıkları bu yanlış hesap milletin aklından, vicdanından, duygusundan döndü" dedi.

"BİLİYORLAR Kİ ARTIK İKTİDARLARI SONA ERDİ"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de kongrede bir konuşma yaptı. İktidarın korktuğunu savunan Suiçmez, "Çünkü onlar biliyorlar ki artık iktidarları sona erdi. Halk kararını verdi, bu iktidarı gönderecek. O yüzden korktukları için hem Cumhuriyet'e, hem Cumhuriyet'in önünde çelik bir siper gibi duran Cumhuriyet Halk Partililere ve Cumhuriyet Halk Partimize saldırıyorlar. Saldırmaya devam edecekler. Biz hepimiz 7'den 70'ine hangi kademede görev alırsa alsın örgütümüzün her kademesinde bulunanlar bu bilinç içerisindeyiz" diye konuştu.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN MÜCADELESİNE OMUZ VERMEK İÇİN TEKRAR BURADAYIM"

Kongrede tekrar başkan olarak seçilen Mustafa Bak da bir konuşma yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürtülen operasyonlar kapsamında tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere onun ve yol arkadaşlarının mücadelesine omuz verdiğini belirten Bak, "Bundan sonraki süreci hem Trabzon'daki yereldeki siyaset üretme, şehre hizmet etme katkı sunma anlamında da devam edeceğiz. Ama öncelikle önceliğimiz yaşadığımız bu zor süreci Cumhuriyet Halk Partisi'nin o güçlü hafızasıyla birlikte yöneterek kazanmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yapmak olacaktır" ifadelerini kullandı.