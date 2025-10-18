CHP Samsun İl Kongresi tamamlandı

CHP Samsun İl Başkanlığı’nın 39’uncu Olağan Kongresi, Atakum Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kongreye partililer, delegeler ve adayların yönetim kurulu ekipleri katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından eski il başkanları ile CHP’de görevli bazı isimler konuşma yaptı. Yeniden il başkanlığına aday olan Mehmet Özdağ, kürsüye çıkarak yönetim kurulu ekibini açıkladı.

Adaylar sırasıyla kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptı.

4 ADAYIN YARIŞTIĞI SEÇİMDE MEVCUT BAŞKAN YENİDEN SEÇİLDİ

Kongrede mevcut İl Başkanı Mehmet Özdağ ile Aylin Tat, Tufan Akcagöz ve Ayşe Akbulut Çubukçuoğlu yarıştı. 635 delegenin oy kullandığı kongrede mevcut başkan Mehmet Özdağ, 241 oyla yeniden seçildi.