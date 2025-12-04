CHP Spotify bilançosunu paylaştı: Bunlar da bizim listemiz, naçizane

Dünyanın dört bir yanından milyarlarca kullanıcıya sahip dijital müzik platformu Spotify, müzik severlerin yıllık bilançosunun yer aldığı Wrapped 2025'i yayınladı.

Listelerin yayınlanmasının ardından kullancılar da sosyal medya hesaplarından yıllık müzik dinleme bilançolarını bir bir paylaşmaya başladı ve bunu bir akım haline getirdi.

Söz konusu akıma CHP de katıldı.

"BUNLAR DA BİZİM LİSTEMİZ, NAÇİZANE"

Partinin CHP İletişim hesabından listelere ilişkin trajikomik bir paylaşım yapıldı. "2025'te en çok dinlediklerimiz, sıralı tam liste" şeklinde yapılan paylaşımda şunlar sıralandı:

Türkiye bir hukuk devletidir.

Gözaltına alınıyorum.

Enflasyon yıl sonunda yüzde 20'nin altına düşecek.

Erişim engeli getirildi.

Sözcü TV, Halk TV, Tele 1 ve Now TV'ye ceza.

Kayyım atandı.

Şafak baskınıyla gözaltına alındı

Tutuklandı.

Silivri cezaevine gönderildi.

Adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zam geldi.

Kaynak yok.

Ek vergiler gündemde.

Döviz ve altın yeniden yükselişte.

Türk lirası değer kaybetti...

Genç işsizlik rekor kırdı.

Emekli yine açlık sınırının altında.

Kira krizi derinleşiyor.

Kamu kaynakları yine belli şirketlere aktarıldı.

Hukukun üstünlüğü bir kez daha yok sayıldı.