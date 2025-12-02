CHP PM üyesi seçilen Şule Özsoy Boyunsuz'dan çarpıcı açıklama: O teklife neden 'evet' dediğini açıkladı

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nın üçüncü ve son gününde Parti Meclisi seçimi yapıldı. Genel Başkan Özgür Özel'in delegelere sunduğu anahtar listedeki isimlerin tamamı seçildi.

Özel’in anahtar listesinde yer alan BKSP üyeleri de delegenin onayından geçti. Bin 339 delegenin oy kullandığı BKSP seçimlerinde en yüksek oyu 1011 ile anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz aldı.

DİKKAT ÇEKEN ANAYASA ÇIKIŞI

Boynuzsuz dün Halk TV'de Kürşad Oğuz ile Rota programına konuk oldu.

Anayasa'ya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Boynuzsuz, "Bir devleti kuran temel hukuk belgesi diye anlatıyorsunuz, Anayasa maddeleri anlatıyorsunuz. E çocuk dönüyor bakıyor; "Hoca böyle dedi, Anayasa Mahkemesi böyle demiş, Anayasa 153 AYM kararları herkesi bağlar diyor", uygulanmıyor. Hukuk devleti anlatıyorsunuz, "Yargı tarafsız ve bağımsızdır, temel hak ve hürriyetleri korumak bir hukuk devletinin temel görevidir, anayasanın ikinci maddesi şudur, bilmem kaçıncı maddesi budur..." Bakıyorsunuz ortada bunun esamesi okunmuyor. Yani Türkiye'de hiçbir şey olmuyormuş gibi kafamızı kuma gömerek 'Ben bildiğimi yaparım, vazifemi yaparım, işte bakmam ne olup bittiğine...' Bu artık olmuyor" dedi.

Hukuka inanan, yargının tarafsızlığına, bağımsızlığına, hukuk devletine, Anayasal düzene inanan herkesin mücadele etmesi gerektiğine değinen Boynuzsuz, "Ben de isterdim bu kadar Anayasa hukuku konuşulmasın. Medeni hukuk devletlerinde konuşulmuyor. Kimse bir tanımaz Anayasa hukukçularını akademisyenlerden başka. Ben de isterdim akademide oturayım, yazayım 'Falan ülkenin Anayasasında bu var, bizde şu var.' Keşke öyle bir lüksüm olsaydı. Ama ne yazık ki öyle bir lüksümüz yok. Hukuku müdafaa etmek zorunda olduğumuz bir noktada kaldık. Ve ben anlattığım meselelere inanıyorum. Gerçekten önemli olduğuna inandığım şeyleri öğretiyorum çocuklarıma da" diye konuştu.

NEDEN 'EVET DEDİĞİNİ AÇIKLADI

"'Hukuk devleti laf olsun iki saati doldurayım da oradan devletten maaş alayım' diye ders anlatmıyorum ben" diyen Boynuzsuz, "Doğrusu olduğuna inandığımız için bunları öğrencilerimize öğrettik yıllarca. Anayasamızda yazıyor; 'Demokrasi olsun, insanlar daha mutlu, daha huzurlu yaşar böyle olursa...' Bunlara inandığım için, bunun kavgasını, mücadelesini yapmak için bu çağrıya evet dedim. Ve o tarafta da gerçekten inanılmaz bir şekilde bedeller ödeyen, bütün bu mücadeleyi hepimiz adına yapan, bu baskıları göğüsleyen insanlar var" açıklamasında bulundu.

"DEMOKRASİ MÜCADELESİ YAPAN HERKESİN YERİ CHP ÇATISIDIR"

Boynuzsuz'un konuşmasında şu ifadelere yer verildi: