CHP Örgüt Temsilcileri Meclisi ilk toplantısını yaptı

"Örgüt Temsilcileri Meclisi toplantımızda Cumhuriyet Halk Partisi programının çağın gereklilikleri çerçevesinde yenilenmesi kapsamında dört ana başlıkta yaklaşım belgelerinin içerikleri değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım, belgeleri parti programının temel vizyon ve politika önerilerini kapsamaktadır. CHP büyük kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk döneminden bugüne bir program partisi olmuştur. CHP üyeleri için siyasal mücadele bireysel bir kariyer hedefi, kişisel zenginleşme yolu ya da güç arayışı değil, parti programının uygulanması yoluyla ülkenin toplumsal, siyasal ve ekonomik dönüşümünü gerçekleştirmektir.