CHP onur üyesi 'dosya siyaseti' dedi kayyuma sert çıktı: 'Dosyası olan ihanet ediyor'

Yayınlanma:
CHP eski Parti Meclisi üyesi Nazmiye Halvaşi, “dosya siyaseti” eleştirisiyle kayyum kararına tepki gösterdi: “Türkiye’de siyaset dosyalarla esir alınıyor, dosyası olanlar ihanet ediyor, olmayanlar ise halkın vicdanına güveniyor” dedi.

CHP eski Parti Meclisi üyesi Nazmiye Halvaşi, sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Halvaşi, CHP'nin 38. kurultayında ilk konuşmayı yapan partililerden biri olmuş ve değişime destek veren sözleriyle gündeme oturmuştu.

Halvaşi paylaşımında, 1998’deki CHP Kurultayı sürecine ve o dönemde yaşadığı bir anısına da yer verdi.

Parti Meclisi toplantısı öncesinde projelerinden birine destek ararken dönemin yöneticilerinden Mehmet Sevigen’in kendisine, “Siyasette ilerlemenin iki yolu vardır ya delegeyi ele geçirirsin ya da hakkında elimizde bir dosya olmalı” dediğini söyledi. Halvaşi, “Ne benim ne eşimin bir açığı vardı, dosyamız yoktu. Bu yüzden siyaset yapmak daha da zorlaştı.

“DOSYALARLA SİYASET” DÜZENİ

Halvaşi, bu sözlerin siyasetin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu belirterek, “Türkiye’de siyaset dosyalarla yönetiliyor, dosyalarla susturuluyor, dosyalarla esir alınıyor” dedi. Halvaşi, “Eğer siyasette akıl almaz işler oluyorsa, bilin ki ortada dosyalar vardır. Güç, liyakatle değil, birilerinin elindeki kirli dosyalarla kuruluyor” diye konuştu.

“38. KURULTAY DOSYASIZ OLDU”

Halvaşi, CHP’nin 38. Kurultayı’nda yaşanan değişime de dikkat çekerek, “Bu kez dosyalar yoktu. Delegeler kendi iradeleriyle karar verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez bir genel başkan, delege oylarıyla koltuğunu kaybetti” açıklamasında bulundu. Halvaşi, iktidarın ise dosya gücünü kaybedince hukuku devreye soktuğunu öne sürdü. “İktidar, elinde dosyası olmayınca bu kez hukuku yerle bir etti. CHP’nin kapısına kilit vurmak için geçmişi didik didik etmeye başladı.”

“KİMİN DOSYASI VARSA…”

Halvaşi, “En acısı, iktidarın elinde dosyası olanların kendi partisine ihanet etmesi. Dosyası olmayanlar ise halkın vicdanına güvenerek yol yürüyor. CHP’deki son gelişmelere bu açıdan bakmak gerek” dedi.

ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Halvaşi, yazısının sonunda geçmişte CHP’de görev alan isimlere seslenerek, “Bugün mesele CHP’nin iç tartışmaları değildir. Seçilmişlere yapılan her türlü müdahaleyi kınıyorum, kayyumları kabul etmiyorum. Eski MYK, PM, YDK üyeleri, il ve ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, milletvekilleri ve belediye başkanlarını ortak karşı duruşa davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

