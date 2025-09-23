CHP lideri Özel A Takımını değiştiriyor

CHP lideri Özel A Takımını değiştiriyor
Yayınlanma:
CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı için takvim belli oldu. Ankara İl Kongresi 18 Ekim’de yapılacak, büyük kurultay ise kasım ayının ikinci haftasında toplanacak. PM’de yüzde 50'ye yakın değişim beklenirken; MYK'daki üye sayısının da 14-15’e düşürülebileceği öne sürüldü.

CHP, siyasi gündemi uzun süre meşgul edecek 39’uncu Olağan Kurultayı için geri sayıma geçti. İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongreleriyle devam edecek süreçte takvim netleşti. Olağan kongre takvimine göre, 5 Ekim’e kadar tamamlanması beklenen ilçe kongrelerinin ardından il kongreleri başlayacak. Edinilen bilgiye göre Ankara İl Kongresi’nin tarihi de netleşti. Ankara İl Kongresi 18 Ekim Cumartesi günü, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak.

TAKVİM BELLİ OLDU

Kurmaylar, il kongrelerini kurultay iptal davasının ertelendiği tarih olan 24 Ekim’den önce bitirmeyi amaçladıklarını belirtirken CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nın kasım ayının ikinci haftasında yapılması planlanıyor.

A TAKIMI DEĞİŞİYOR

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı, üç günlük bir programla hazırlanıyor. İlk gün 4-9 Eylül’de son şekli verilen Parti Programı’nın oylanacağı kurultayda, ikinci gün genel başkanlık, üçüncü gün ise PM, YDK ve Bilim, Kültür ve Sanat Platformu seçimleri yapılacak.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olağan kurultayda seçilecek PM’de köklü değişiklikler olacak. PM’nin yüzde 50’sinin değişmesi beklenirken kurultayın ardından belirlenecek MYK’da ise gölge kabine sisteminin kaldırılabileceği, MYK'daki üye sayısının 14-15’e düşürülebileceği ifade ediliyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Siyaset
Son Dakika | Savcı Tunç Soyer'in tutukluluğunun devamını istedi!
Son Dakika | Savcı Tunç Soyer'in tutukluluğunun devamını istedi!
Rizeli balıkçılardan denizde eylem!
Rizeli balıkçılardan denizde eylem!