CHP lideri Özel A Takımını değiştiriyor

CHP, siyasi gündemi uzun süre meşgul edecek 39’uncu Olağan Kurultayı için geri sayıma geçti. İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongreleriyle devam edecek süreçte takvim netleşti. Olağan kongre takvimine göre, 5 Ekim’e kadar tamamlanması beklenen ilçe kongrelerinin ardından il kongreleri başlayacak. Edinilen bilgiye göre Ankara İl Kongresi’nin tarihi de netleşti. Ankara İl Kongresi 18 Ekim Cumartesi günü, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak.

TAKVİM BELLİ OLDU

Kurmaylar, il kongrelerini kurultay iptal davasının ertelendiği tarih olan 24 Ekim’den önce bitirmeyi amaçladıklarını belirtirken CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nın kasım ayının ikinci haftasında yapılması planlanıyor.

A TAKIMI DEĞİŞİYOR

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı, üç günlük bir programla hazırlanıyor. İlk gün 4-9 Eylül’de son şekli verilen Parti Programı’nın oylanacağı kurultayda, ikinci gün genel başkanlık, üçüncü gün ise PM, YDK ve Bilim, Kültür ve Sanat Platformu seçimleri yapılacak.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olağan kurultayda seçilecek PM’de köklü değişiklikler olacak. PM’nin yüzde 50’sinin değişmesi beklenirken kurultayın ardından belirlenecek MYK’da ise gölge kabine sisteminin kaldırılabileceği, MYK'daki üye sayısının 14-15’e düşürülebileceği ifade ediliyor.