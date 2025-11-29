CHP kurultayında Erdoğan yuhalanınca AKP'li Elitaş salonu böyle terk etti

CHP’nin Ankara Arena Spor Salonu’nda üç gün sürecek 39’uncu Olağan Kurultayı ikinci gününde devam ediyor. Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmasıyla açılışı yapılan kurultaya, AKP adına Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldı.

Kurultayda, CHP’ye yönelik operasyonlara dair hazırlanan bir video gösterimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı bölüm tepkilere yol açtı. Salonda 'yuhlama' seslerinin yükselmesi üzerine Mustafa Elitaş’ın salonu terk ettiği görüldü.

KURULTAY İKİNCİ GÜNÜNDE SÜRÜYOR

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP Lideri Özgür Özel, 2025’te iki kez, toplamda üç kez genel başkan seçildi. 39. Kurultay'da rakipsiz görünen Özel, yeniden aday.