CHP Kurultay davası tedbirsiz ertelendi: Kılıçdaroğlu karar sonrası bunu yaptı
Yayınlanma:
CHP’nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultaylarının iptali için açılan davada mahkeme, duruşmayı 24 Ekim’e erteledi. Kararın ardından gözler sessizliğini koruyan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davasının ertelenmesinin ardından evinden ayrılarak çalışma ofisine geçti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultayları iptal davası, bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Türkiye'nin kilitlendiği CHP Kurultayı davasında mahkeme ara kararını verdi. Kurultay davası 24 Ekim Cuma gününe tedbirsiz bir şekilde ertelendi.
Süreç boyunca sessizliğini koruyan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, duruşma sırasında evinde olduğu öğrenildi.
KARAR SONRASI ÇALIŞMA OFİSİNE GİTTİ
12 Punto'da yer alan habere göre kararın açıklanmasının ardından Kılıçdaroğlu avukatı Celal Çelik ile beraber evinden ayrılarak çalışma ofisine gittiği belirtildi.
Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktığı ifade edildi.
