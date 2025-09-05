CHP kayyum kıskacındayken yapılan anket ortaya koydu: Kılıçdaroğlu gelirse seçmen ne yapacak?

GÜNDEMAR Araştırma’nın 3-4 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği “Anlık Gündem Araştırması” sonuçlarına göre Türkiye genelinde seçmenin yaklaşık yüzde 60’ı CHP İstanbul İl’e kayyum atanmasını “siyasi bir müdahale”, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa yeniden dönmesini “demokrasi açısından yanlış” bulurken, CHP seçmeninin yüzde 78’i MHP’yle yakınlaşmayı “yanlış” buluyor.

Araştırmanın Türkiye genelinde Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme ve Bilgisayar Destekli Çevrimiçi Anket yöntemleri bir arada 26 il ve 1170 kişi ile yapıldığını belirten GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat araştırma sonuçlarını açıkladı.

“KAYYUM KARARI SİYASİ MÜDAHALE”

Araştırmaya göre CHP İstanbul İl Örgütü’ne yargı kararıyla kayyum atanması, Türkiye siyasetinde yalnızca bir örgüt içi yetki tartışması olarak değil, demokratik kurumların özerkliği, yargının siyasallaşması ve muhalefet alanına müdahale başlıkları altında öne çıktığı ifade ediliyor. Araştırmaya göre Türkiye genelinde seçmenlerin yüzde 58’i süreci “siyasi bir müdahale” olarak nitelendiriyor. Yalnızca yüzde 33’lük bir kesim bunu “hukuki bir süreç” olarak değerlendiriyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN DÖNÜŞÜNÜ SEÇMEN ONAYLAMIYOR

CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum atanmasının ardından kamuoyunda gözler Kurultay davasına çevrildi. Olası bir iptal ve yargı kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa yeniden dönmesi senaryosu, yalnızca CHP içi bir kriz değil, aynı zamanda 'siyasi mühendislik' iddialarını da gündeme taşıdı. Araştırmaya göre Türkiye genelinde katılımcıların yüzde 60’ı bu durumu “demokrasi açısından yanlış bir karar” olarak değerlendiriyor. CHP seçmeninde bu oranlar ise çarpıcı boyutta. CHP seçmeninin yüzde 83’ü bu senaryoyu demokrasiye aykırı buluyor. AKP seçmeninin yüzde 46’sı hukuki olduğunu düşünürken, yüzde 43’ü demokrasiye aykırı buluyor.

SEÇMEN KOMİSYONA NE DİYOR?

CHP İstanbul İl Örgütü’ne kayyum atanması, yalnızca iç örgüt krizini değil, partinin politik ittifaklarının ve Meclis dışı temaslarının da kamuoyunda yeniden sorgulanmasına yol açtı. Bu bağlamda, CHP’nin “Terörsüz Türkiye Komisyonu”nda yer alması, hem iktidar hem de bazı muhalif çevrelerce tartışmalı hâle geldi. Buna göre Türkiye genelinde halkın yüzde 50’si komisyonda kalınması gerektiğini söylüyor. Yüzde 37’lik bir kesim ise CHP’nin komisyondan ayrılması gerektiğini düşünüyor. CHP seçmeninin yüzde 35 “kalmalı” derken yüzde 53'ü “komisyondan ayrılmalı” yanıtını verdi. İYİ Parti seçmeninde “ayrılmalı” diyenlerin oranı yüzde 56. DEM Parti seçmeni yüzde 59 oranla komisyonda kalınması gerektiğini savunuyor.

CHP TABANI BAHÇELİ İLE TEMASI ONAYLAMIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son günlerde Devlet Bahçeli ile yürüttüğü temaslar, kamuoyunun önemli bir bölümünde bir “normalleşme” adımı değil, daha çok AKP–MHP ittifakında bir kırılma zemini yaratmaya dönük stratejik bir hamle olarak yorumlandı. Ancak bu temaslar, CHP’nin seçmen tabanında soru işaretlerine neden oldu. Türkiye genelinin yüzde 57’si bu yakınlaşmayı yanlış bulurken. Yalnızca yüzde 29’u doğru buluyor. CHP seçmeninin yüzde 78’i “yanlış” buluyor; sadece yüzde 12’si “doğru” bulduğunu belirtiyor.

KAMUOYU 'ÖZGÜR ÖZEL' DEDİ

GÜNDEMAR’ın 3-4 Eylül 2025 tarihli Anlık Gündem Araştırmasında katılımcılara, "CHP genel başkanlığında kimi görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre, Türkiye genelinde halkın yüzde 56’sı Özgür Özel’i görmek istediğini belirtirken, yüzde 27’si Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verdi. Bu eğilim CHP seçmeni içinde çok daha belirgin: CHP seçmeninin yüzde 82’si Özgür Özel’i desteklerken, yalnızca yüzde 12’si Kılıçdaroğlu yanıtını verdi.

CHP’NİN GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU OLURSA SEÇMEN TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

GÜNDEMAR’ın Eylül 2025’te gerçekleştirdiği Anlık Gündem Araştırmasında katılımcılara, “Bu pazar bir genel seçim yapılsa ve CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Kararsızlar, protesto oy ve fikrim yok diyenler dağıtıldıktan sonra partilerin oy dağılımı şu şekilde oldu:

AKP yüzde 37,4, CHP yüzde 21,3, DEM Parti yüzde 9,6, Zafer Partisi yüzde 8,9, MHP yüzde 5,7, İYİ Parti yüzde 5,4, YRP yüzde 3,4, TİP yüzde 3,4, Diğer yüzde 2,9, Anahtar Parti yüzde 2.

Dağıtım yapılmadan önceki oransal tercihler ise CHP açısından daha da dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. ​​​​​​​

AKP yüzde 27,4, CHP yüzde 15,6, protesto oy yüzde 16, kararsızlar yüzde 10,8, DEM Parti yüzde 7, Zafer Partisi yüzde 6,5, MHP yüzde 4,1, İYİ Parti yüzde 4, YRP yüzde 2,5, TİP yüzde 2,5, Diğer yüzde 2,1, Anahtar Parti yüzde 1,5. ​​​​​​​

Bu tablo, CHP’nin başında Kılıçdaroğlu olduğu varsayımı altında seçmenlerin önemli bir bölümünün ya protesto oy tercihine yöneldiğini ya da parti değişikliğine gittiği ifade ediliyor.