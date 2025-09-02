CHP İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin kimdir?

CHP İstanbul İl Yönetimi 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden alındı.

Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap atandı.

Karara ilişkin TGRT Haber'e konuşan Gürsel Tekin, "CHP’nin adliye koridorlarından kurtulması için elini taşın altına koyacağını” söyleyen Tekin, “Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek" dedi.

Gürsel Tekin

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

17 Haziran 1964 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesinde doğan Gürsel Tekin, lise yıllarında Bülent Ecevit'in genel başkanlığını yaptığı CHP gençlik örgütüne katıldı.

Siyasi yaşamı 1980 Darbesi nedeniyle kesintiye uğrayan Tekin, 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisi'nde (SODEP) siyasete yeniden girdi. 1986-87 yılları arasında İstanbul'da bulunan Kuleli Askerî Lisesi'nde askerlik görevini tamamlamasının ardından SODEP'in ardılı olan Sosyaldemokrat Halkçı Parti'ye (SHP) katıldı. 1989 Türkiye yerel seçimleri'nde SHP Kadıköy Belediye Meclis üyesi seçildi.

5 yıl sonra yapılan 1994 Türkiye yerel seçimleri'nde tekrar seçilerek görevini sürdürdü. 1995 yılında SHP ile CHP'nin birleşmesi üzerine görevini CHP'de sürdürdü ve partinin ilçe yönetim kuruluna girdi. 1999 ve 2004 Türkiye yerel seçimleri'nde belediye meclis üyeliğine seçilerek 1997 yılından beri sürdürdüğü görevine devam etti. Ayrıca 2004 yerel seçimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi oldu.

2002-2005 yılları arasında CHP İstanbul il başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 14 Ağustos 2007 tarihinde Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Şinasi Öktem'in yerine getirildi. 2009 yerel seçimleri'nin kampanya sürecinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çalıştı.

2009 Türkiye yerel seçimleri'nde yeniden Kadıköy'den İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi seçildi. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazan Tekin, Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısı ve yerel yönetim sorunlarına ilişkin 300′ü aşkın makaleye imza attı. Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı olduğu 33. Olağan Kurultay'da parti meclisine seçildiği için il başkanlığı görevi düşmüştür ve yerine 14 Haziran 2010'da Berhan Şimşek atanmıştır.

KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE MİLLETVEKİLİ OLDU

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilmesinin ardından ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Tekin, 4 Ağustos 2010 tarihinde yapılan CHP Parti Meclis toplantısında 48 üyenin oyuyla MYK üyeliğine seçildi. Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 2023 Türkiye genel seçimleri'nde milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı.

Tekin 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanlığı görevine Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinin ardından 4 Ağustos 2010 tarihinde İletişim, Tanıtım ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Ancak 3 Mayıs 2012 tarihinde Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. 34. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan yardımcılığı görevine tekrar getirildi.[16][17] Bu görevini 14 Eylül 2014 tarihine kadar sürdüren Tekin, 8 Mayıs 2014 tarihinde CHP Genel Sekreterliği görevine atandı. Görevini 24 Ocak 2016 tarihine kadar sürdürdü.

İSTİFA ETTİĞİNİ İDDİA EDİP DİLEKÇE VERMEMİŞ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, 12 Şubat 2024 tarihinde partiden istifa ettiğini açıklamış fakat istifa dilekçesini partiye iletmediği ortaya çıkmıştı.

Kayyum kararını "Göreve hazırım" diyerek kabul eden Gürsel Tekin, aidat ödemesini en son 1 Eylül 2025 tarihinde yapmış.