CHP İstanbul İl Kongresi başladı

CHP, tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da il kongresini düzenlemeye hazırlanıyor. CHP İstanbul İl Yönetimi'ne tartışmalı bir karar ile kayyum atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ise Yüksek Seçim Kurulu'na, İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Mahkeme talebini, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderdi.

YSK toplanıyor: CHP İstanbul Olağan İl Kongresi’nin de durdurulması istendi

YSK TALEBİ REDDETTİ

YSK, talebi görüşmek üzere dün 14.00'te toplandı ve kongrenin yapılacağına dair karar alındı.

YSK, “usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurulları tarafından durdurulamayacağı” yönünde karar verdi.

Kararı açıklayan YSK Başkan Vekili Ekrem Özübek, “Bu talep üzerine yapılan toplantıda kurulumuzca usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi.

CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi, bugün saat 10.00'dan itibaren başladı.