CHP İstanbul İl binası kayyum kuşatması sonrası Özel'in ofisine dönüştürülmüştü: İlk ziyareti DEM Parti yapacak

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından gelişmeler hız kesmeden sürüyor. Kayyum Gürsel Tekin’in heyetinin Sarıyer'deki İl Başkanlığı'na gitme kararı almasının ardından, il örgütü Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na taşındı. Parti binası ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılmaya başlandı.

Özel bugün yeni ofisine gelecek ve ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi olan eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret edecek.

GÜRSEL TEKİN'İN KARŞILAMASI BEKLENMİYOR

Gürsel Tekin'in cenazeye katılacağı bu nedenle de il başkanlığına gelmesi ve Özel'i karşılaması beklenmiyor.

Kayyum heyeti çalışmalarını binanın 2. katında sürdürürken, CHP'li milletvekilleri 3. katta yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı uyarınca 24 Eylül’de yapılacak olağanüstü il kongresiyle birlikte kayyum heyetinin görevi sona erecek.

Öte yandan eski il başkanı Özgür Çelik’in kongrede aday olmasının önünde bir engel bulunmuyor. Ancak Çelik ve çağrı heyeti, delegeler gibi oy kullanamayacağı ifade ediliyor.