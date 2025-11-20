CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan kayyuma karşı AYM adımı!

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimi ve binasının tedbir kararı alınarak geçici yönetime devredilmesine karşı bugün Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yapacak.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin il yönetimini görevden alıp yerine kayyum heyeti atama kararının ardından AYM'ye başvuruda bulunuyor.

CHP, mahkeme kararının hem hukuki dayanağı olmadığını hem de Türkiye’nin en büyük il örgütünün faaliyetlerini doğrudan engellediğini vurgulayarak, siyasi örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtti.

Başvuru dilekçesinde, İstanbul İl Yönetimi’nin delegelerin iradesiyle belirlendiği, buna karşın yerel mahkeme tarafından “mevzuatta yeri olmayan yöntemlerle” görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

CHP, bu kararın parti içi demokrasiye ve siyasi faaliyet hakkına müdahale niteliği taşıdığını vurgulandı. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın davada taraf gibi konumlandırılmasının hukuk düzeninde karşılığı olmadığı belirtilerek, verilen tüm kararların “kesin hükümsüz” sayılması gerektiği söylendi. Dilekçede, hukuksuz müdahalenin devam etmesi hâlinde ortaya çıkacak zararın telafi edilemeyeceği, bu nedenle AYM’nin ivedilikle tedbir kararı alarak kayyum yönetiminin faaliyetlerini durdurması gerektiği talep ediliyor.

Gürsel Tekin talep etmişti mahkeme harekete geçti: Bankalara CHP İstanbul için talimat gitti

CHP İstanbul İl Kongresi’ne açılan dava sonucunda, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum olarak atamasının ardından CHP iki kez kongre düzenlemişti. Düzenlenen olağanüstü ve olağan kongrede Özgür Çelik iki defa CHP İstanbul İl Başkanı olarak yeniden seçildi.

CHP Genel Merkezi tarafından mahkemenin verdiği kararın kaldırılması için Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan itiraz reddedilmiş ve mahkemeden Tekin'in kayyumluğunun devam etmesi yönünde karar çıkmıştı. Son mahkemede de CHP'nin itirazını reddeden mahkeme, Tekin'in kayyumluğunun sürdürmesine karar vermişti.