CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde vatandaşlar sordu! "Polisin burada ne işi var"

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne mahkeme kararıyla Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanması, parti içinde ve kamuoyunda büyük tepki yarattı. Gürsel Tekin, 8 Eylül günü saat 12.10’da il başkanlığına geleceğini duyurdu.

CHP Gençlik Kolları’nın gece yaptığı destek çağrısının ardından, İstanbul Valiliği altı ilçede üç günlük eylem yasağı ilan etti. İl binası polis tarafından ablukaya alındı. Yurttaşların ve hatta milletvekillerinin bile binaya girişine izin verilmedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “baba ocağına sahip çıkma” çağrısı yaptı. Özel, "Evimizi ablukaya almak, haneye tecavüzdür" diyerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın “sokak çağrısı” suçlamasına sert yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda milletvekili il binasında ya da önünde nöbet tutuyor. Vatandaşlar da yoğun yağmura rağmen barikatları aşarak destek vermeye devam ediyor. CHP Ankara’dan İstanbul’a milletvekili takviyesi yaptı.

Son Dakika | Sivil polisler CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girmeye çalıştı! Vekiller engel oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kamu düzenini bozacak sokak çağrılarına izin verilmeyeceğini söyledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya paylaşımları ve yaşananlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Vatandaş da vekiller de burada. Alanı terk etmiyoruz” dedi.

Alanda bulunan CHP'li vekiller, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girmeye çalışan sivil polislere engel olduklarını açıkladı.

CHP'li Başarır, başkanlık binası önünde canlı yayına geçti. Başarır, 24 saattir uykusuz bir şekilde vatandaşların nöbette olduğunu bildirdi. Başarır, yoğun yağmura rağmen alanı terk etmediklerini de vurguladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki vatandaşlar dakikalarca, "Polisin burada ne işi var" diyerek slogan attı.

Başarır, başkanlık binası önündeki vatandaşların sesini Halk TV'de duyurdu. Halk TV'ye bağlanan Başarır, 10 sivil polisin binaya girmeye çalıştığını ve engellediklerini belirtti. Başarır, şunları ifade etti.