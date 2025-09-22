CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakim karşısında!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gençlik Kolları Genel Başkanı Erdem Kara ve çok sayıda ilçe yöneticisi, "31 Ocak Çağlayan Davası" kapsamında bugün saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde hâkim karşısında. Duruşma, 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

ÖZGÜR ÖZEL DE TAKİP EDECEK

Özgür Çelik'in yargılandığı davanın ilk duruşmasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip edecek.Özel saat 10.00 sıralarında beraberindekilerle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

CHP Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklamada, "Adaletin yanında, haksızlığın karşısında" duruş sergileyenlerin adliye önünde bir araya gelmesi çağrısında bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak'ta ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldiği sırada yaşanan olaylara dayanıyor. Adliye önünde toplanan yurttaşlara polisin TOMA ve biber gazıyla müdahale etmişti. Adliye önünde yaşanan arbede sonrasında hazırlanan iddianamede, aralarında Özgür Çelik'in de bulunduğu 26 kişiye "görevi yaptırmamak için direnme," "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma," "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" gibi suçlamalar yöneltilmiş, 26 kişi hakkında 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası talep edildiği ifade edilmişti.