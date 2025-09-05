CHP delegeleri 'Olağanüstü Kurultay' için harekete geçti

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atamasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor. İstanbul 45. Hukuk mahkemesinin bu kararının ardından gözler kurultay delegelerine çevrildi.

Kurultay delegeleri, 15 Eylül’de 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle gerçekleşecek mahkemede mutlak butlan kararı çıkma ihtimaline karşı olağanüstü kurultayın gerçekleşmesi amacıyla noter onaylı imza toplanmasına karar verdi.

Bu kapsamda birçok kentte CHP delegeleri imza toplamaya başladığı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e desteğini açıkladığı ifade ediliyor.



