CHP delegeleri 'Olağanüstü Kurultay' için harekete geçti

CHP delegeleri 'Olağanüstü Kurultay' için harekete geçti
Yayınlanma:
CHP İstanbul'a kayyum atanmasının ardından Kurultay delegeleri 'Olağanüstü Kurultaya gidilmesi için noterde imza vermeye başladı. İmza veren delegeler CHP lideri Özgür Özel’e desteklerini açıkladığı belirtiliyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atamasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor. İstanbul 45. Hukuk mahkemesinin bu kararının ardından gözler kurultay delegelerine çevrildi.

Kurultay delegeleri, 15 Eylül’de 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle gerçekleşecek mahkemede mutlak butlan kararı çıkma ihtimaline karşı olağanüstü kurultayın gerçekleşmesi amacıyla noter onaylı imza toplanmasına karar verdi.

Bu kapsamda birçok kentte CHP delegeleri imza toplamaya başladığı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e desteğini açıkladığı ifade ediliyor.

g0fjybrxqaavqx3.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Siyaset
Türk demokrasisinin 'kayyum' sınavı: Partiler safını belirledi
Türk demokrasisinin 'kayyum' sınavı: Partiler safını belirledi
Kayyum Gürsel Tekin gözünü kararttı! Bu sefer saat verdi
Kayyum Gürsel Tekin gözünü kararttı! Bu sefer saat verdi
CHP Hasan Babacan’ı ihraçtan vazgeçti
CHP Hasan Babacan’ı ihraçtan vazgeçti